Miercuri, Partidul Social Democrat a informat că, începând cu 3 martie, Alexandru Stănescu, propus de grupul parlamentar al PSD pentru funcția de membru în Comitetul de Reglementare al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energie (ANRE), își încetează mandatul, la cerere.

„Am înaintat în această dimineață Parlamentului demisia din funcția de membru în comitetul de reglementare al ANRE. Am luat această decizie pentru a mă putea dedica în continuare unor proiecte care îmi solicită întreaga implicare. Mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată”, a explicat Alexandru Stănescu.

Despre Alexandru Stănescu

Între 2012–2020, Alexandru Stănescu a fost deputat al Partidului Social Democrat, vicepreședinte și apoi președinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților.

Pe 14 decembrie, Parlamentul României l-a ales pe Alexandru Stănescu ca membru în Comitetul de Reglementare al ANRE. Atunci au fost două candidaturi depuse pentru un același loc, ambele fiind de la PSD, respectiv: Alexandru Stănescu și Sorinel-Marian Vrăjitoru, fost deputat social-democrat de Călărași în legislatura 2016-2020.

Iulian Iancu: noul membru al ANRE

Întrucât Alexandru Stănescu a demisionat, Iulian Iancu a fost nominalizat de PSD pentru o funcție de conducere în ANRE. Acesta și-a depus candidatura miercuri la Biroul Permanent, urmând să primească asigurarea pentru funcția respectivă.

„Este onorantă nominalizarea mea, de către colegii din PSD, pentru o funcție de conducere în ANRE. Reglementatorul are o serie de misiuni dificile în perioada ce urmează. Tot ce îmi doresc este să contribui cu toata priceperea în primul rând la securitatea energetică a României și totodată la relansarea programului de independență energetică a țării .

Nu vreau să discut despre experiența mea în domeniu, prefer să arăt ce pot să fac în această funcție, prin fapte. Totuși, profit de ocazie pentru a face un apel serios și ferm la responsabilitate din partea tuturor celor care vor aborda, inevitabil, subiectul numirii mele în ANRE.

Traversăm un context extrem de complicat, în care agresiunea total neprovocată a Rusiei asupra unui stat suveran se transformă într-o tragedie. Războiul lasă loc unui teren fertil pentru dezinformări și manipulări, inclusiv în România. Din păcate, suntem și într-un război al energiei, iar prețurile la energie au ajuns la un nivel fără precedent – fapt care ne obligă la solidaritate și la unirea tuturor românilor pentru a putea oferi soluții și a depăși această provocare.

În acest context, fac un apel la comunicare informată și responsabilă mai ales din partea unora care s-au obișnuit să mă plaseze în sfera de influență a unei cunoscute companii rusești. Este cea mai mare minciună legată de numele meu, într-o carieră care depășește deja 35 de ani. De altfel, verificarea dosarului meu profesional în această perioadă a demonstrat că nu este nicio urmă de adevăr în aceste alegații.

Nu pot decât să regret că nu am dat atenție și nu am reacționat mai ferm atunci când această minciună a fost aruncată interesat prima oară pe piață, dar niciodată nu e prea târziu pentru adevăr. Din păcate am fost obligat să demonstrez acest neadevăr printr-o decizie a instanțelor judecătorești. Odată demonstrat prin instanță, eu am considerat subiectul închis”, a spus Iulian Iancu.

Despre Iulian Iancu

Iulian Iancu a ocupat funcția de deputat, fiind președinte al Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, din 2004 până în 2020. În prezent, acesta este președintele CNR-CME Consiliul Mondial al Energiei, fiind reales în februarie pentru un mandat de încă trei ani, potrivit Financial Intelligence.