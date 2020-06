Nu este de glumă în România conform avertismenului unui reputat medic român. Într-o bună parte din țară valul 2 de coronavirus urmează să vină în iulie-august și ne întoarcem la Starea de Urgență. Este avertismentul unui reputat medic din Timișoara. „Uitați-vă în mall-uri câți poartă masca”, spune Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara crede că revenirea la starea de urgență ar fi o soluție bună în cazul în care populația continuă să nu ia în serios măsurile minime de precauție impuse de autorități.

Creșterea uriașa a numărului de noi îmbolnăviri cu coronavirus în România din ultimele zile, izbucnirea unor focare de infecție în mai multe zone și spitalele pline de pacienți în Capitală reprezintă semnale de alertă pentru medici. Despre ignorarea regulilor minime de după relaxare și pericolul care e iminent, medicul Cristian Oancea a vorbit într-un interviu acordat publicației Opiniatimisoarei.ro.

Sistemul sanitar ar putea fi depășit

„Inițial, când am calculat după statistica epidemiologică a unui virus, ne așteptăm că vălul 2 să fie abia în noiembrie-decembrie. Am spus-o de mai multe ori, pentru că noi nu știm să fim responsabili și disciplinați… Mă gândesc la noi, că și popor. Am privit acești pași de relaxare fără o anumită responsabilitate și, practic, ce am cerut noi au fost măsurile de bun simț: să te speli pe mâini, să îți aerisești casa, să porți masca pentru a fi protejat și tu și colegii. Nu am cerut măsuri extraordinare. Să ne limităm puțin distanța fizică la 1,5-2 metri, dacă avem o infecție respiratorie, să stăm acasă. Am cerut măsuri de bun simț, dar uitați-va cu ce ne confruntăm”, a mai transmis medicul în interviu.

„E posibil că valul 2 să fie declanșat chiar de noi, populația, și e posibil că valul 2 să fie mai agresiv. Gândiți-va că Sars Cov 2 nu se compară ca agresivitate cu alte virusuri. Nu știu ce decizie se va lua…. Cât a fost stare de urgență, cu măsuri dure, am scăzut”, a explicat Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara.

Potrivit acestuia, relaxarea e bună pentru că trebuie să pornim economia, dar cu condiția ca oamenii să respecte regulile minimale.

Medicul a avertizat că și sistemul sanitar riscă să fie depășit de situație, patru spitale din Capitală fiind deja pline: Institutul Matei Balș, Spitalul Victor Babeș, Spitalul și Institutul Marius Nasta.

„Dacă numărul va creste rapid si drastic, pentru binele comunității, nu vorbim de conspirationiști, cred ca da, e buna instaurarea (stării de urgenta, n.r.)”, a mai spus medicul Cristian Oancea.