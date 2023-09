Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a vorbit despre aderarea la Schengen în acest an. Predoiu a menționat că există premise pentru evoluții pozitive și că sprijinul diplomatic pentru România este solid.

Austria, care s-a opus aderării României la Schengen, nu mai consideră acum România ca principala cauză a poziției sale, având în vedere scăderea cifrelor privind migrația.

„Cred că anul ăsta vor fi evoluții. Există un sprijin diplomatic în continuare consolidat pentru România. Am avut discuţii cu omologul austriac, care evident că exprimă şi poziţiile cancelarului şi sunt sigur că am primit semnale înapoi că am amenajat un cadru de discuţii reluând în zona cooperare aceste negocieri.

Există o evoluţie pozitivă în sensul că deja Austria nu mai pune România ca principala cauză pentru poziţia ei, date fiind cifrele de migraţie mai scăzute. Deci calea diplomatică a dat şi un rezultat aici. Există o problemă pe care Austria o are cu cadrul european privind migraţia şi azilul, acordul Dublin, care se respectă şi nu prea în Europa şi trebuie reînnoit. Şi se lucrează în acest sens.

Există un contact permanent cu Comisia Europeană şi la nivel de minister, dar şi la nivel superior ministerului: Ministerul de Externe, preşedintele ţării, prim-ministru”, a afirmat Cătălin Predoiu la Prima News.