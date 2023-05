1. Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2022?

Greu de spus care proiect salveaza mai multe vieti dar cel mai mare impact l-a avut Homeless Animal Hospital . HAH pe scurt, este un proiect care in 2022 a primit un mare cadou si anume o cladire noua si ultra moderna in care sa isi desfasoare activitatea la o scara pe care asociatii cu acelasi profil din multe state balcanice sau din Europa nici macar nu o viseaza.

2. Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Cel mai mare proiect al vietii mele este Abecedar pentru animale- Animal Birth Control. Animalele nu stiu sa scrie si nici sa citeasca dar stiu sa ( se ) inmulteasca. In cazul cateilor si pisicilor 1+1= 7 sau 10 si uneori chiar 15 . Asa ca Animal Birth Control este despre limitarea inmultirii necontrolate a cainilor si pisicilor prin sterilizare . In ultimii 20 de ani am sterilizat impreuna cu echipa noastra peste 110000 de caini si pisici. Daca facem un calcul simplu reiese ca milioane de pui nu s-au nascut nedoriti . Sunt extrem de mandru si de motivat sa continuam acest proiect zi de zi.

3. Care sunt proiectele prevăzute pentru 2023?

In 2023 dorim sa echipam Homeless Animal Hospital cu un computer tomograf care sa poata sa ofere investigatii imagistice de inalta performanta acelor animale care nu isi pot permite acest lucru din motive financiare . Va fi primul computer tomograf social care va ajuta de la zero lei .

4. Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Pentru un spital relativ mic cu 22 de oameni, riscul cel mai mare era sa ne imbolnavim grav cu totii si sa nu mai aiba cine sa ingrijeasca animalele. Nu se putea pune problema sa inchidem si sa stam acasa pentru ca alte clinici fiind inchise telefonul suna continuu cu cazuri din ce in ce mai grave pe de o parte iar pe alta parte aveam internati animale care nu au pe nimeni si nici unde sa se duca. Ne-am luat masuri de separare si testare zilnica si am reusit sa temperam curba de imbolnaviri astefl incat sa putem functiona la parametrii optimi. O alta problema a fost cea financiara pentru a ca fost un moment de panica pentru toata lumea si in aceste conditii donatiile individuale au scazut si cu 50%. Am supravietuit financiar pentru ca am avut rezerve si pentru ca romanii sunt solidari cu cauzele in care cred , chiar si in momentele cele mai grele .

5. De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Avem noroc de un primar tanar si proactiv in comuna unde se afla spitalul. O surpriza frumoasa a fost cand a iesit alaturi de noi pe strazi sa vorbeasca cu oamenii despre sterilizarea si microciparea cainilor. La nivel de Consiliu Judetean in acest moment noi oferim ajutor medical pentru locuitorii Ilfovului si nu numai, in ceea ce priveste sterilizarea animalelor de companie. As spune ca ne-am ,,lovit” de un suflu nou si asta ne bucura enorm pentru ca fara autoritati nu poti schimba lucruri rapid asa cum doresc eu sa fac .

6. Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

In echipa noastra 50 % din medici au sub 30 de ani si le-am oferit din start un loc unde sa poata sa creasca si sa capete incredere in ei . Sfatul pe care l-as oferi este unul singur: cauta un loc in care esti lasat sa arati ce poti si unde sa cresti impreuna cu echipa . In medicina veterinara nu este loc de individualisme. Depinzi enorm de asistenti si de ingrijitorii de animale . Fara ei munca ta ar fi una extrem de epuizanta si burn out-ul s-ar instala rapid.

7. Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

O tehnologizare si digitalizare masiva si un mare avant al protectiei animalelor in societate. Peste zece ani copii de 8 ani de acum vor fi cei care vor da tonul si acesta va fi unul pro animale si pro welfare si wellness. Legile vor fi mai puternice si vocea societatii in raport cu cauza animalelor va fi mult mai puternica.

8. Responsabilitate. Ce vă spune acest cuvânt?

Despre asta este vorba in tot ceea ce facem noi. Daca ai un caine nu esti stapanul lui, esti omul de langa el. Nu mai exista stapan ci exista apartinator sau companion uman. Un catel sigur se va inmulti instinctual – ce faci cu puii catelului tau?! esti responsabil pentru el si pentru puii lui . Fii destept si sterilizeaza-ti catelul inainte de primul ciclu de calduri si nu vei avea astfel de probleme care dara esti iresponsabil devin si problemele noastre , traduse in bani, suferinta si multa multa munca de a gasi casute pentru cateii abandonati de semenii care nu inteleg termenul responsabilitate. As putea vorbi o jumatate de zi despre acest subiect . Ca sa fii responsabil in primul rand trebui sa ai mintea deschisa si sa accepti parerea celor care stiu ce inseamna viata oamenilor alaturi de animale.