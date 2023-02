Horoscop miercuri, 1 martie! Zodia cu cele mai multe idei preconcepute. Trebuie să dai dovadă de mare abilitate

BERBEC Astăzi nu îți faci probleme, pentru că reuşeşti să reduci aproape orice la derizoriu şi să faci haz, poate şi de un necaz. Optimismul tău este o sursă de stare de bine, dar nu eşua în nepăsare. Esti tânar la spirit si știi sa convingi, nu te lasa influențat de o personalitate mai putin deschisa decât a ta – atunci vei avea toate sansele sa câstigi negocierile. Nu uita de Mărțișor.

TAUR De Mărțișor nu vei recurge la simboluri pentru a spune ceea ce gândești, fii mai puțin colțuros în judecățile tale. Energia ta în creștere se poate transforma în nervozitate excesivă. Mai ales dacă nu te miști suficient. Treci printr-o perioadă foarte stresantă, plină de schimbări și de circumstanțe imprevizibile sau oarecum ciudate. Dar ziua va fi mai stabilă și mai liniștită. Uiți puțin de complicațiile familiale, profesionale și sentimentale.

GEMENI Astăzi, de Mărțișor, te străduiești să rămâi disponibil pentru noile evenimente. Obiceiurile sunt categoric prea tentante. Îți este greu să intri în mișcare. Nu te aventura pe un teritoriu nou. Vorbesti mult despre bani, te gandesti adesea la profitabilitate, iar afacerea ta probabil iti distrage atentia de la eforturile personale. Dacă ți-ai investit capitalul, dacă te aștepți la dividende, faci totul pentru a profita la maximum de el.

RAC Astăzi Luna îţi indică o schimbare favorabilă în viaţa ta, în special în domeniul sentimental. Tenacitatea ta poate va fi răsplătită. Posibile discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Stelele iti dau reusita daca esti suficient de logic. In general vorbind, mai multe planete şi aspecte astrologice îţi sunt favorabile! Te poți aștepta să găsești o afacere satisfăcătoare și profitabilă dacă ești pregătit să faci față concurenței. Ai încredere în raționamentul tău, evaluează-ți șansele înainte de a investi.

LEU Investighează şi află adevăratele cauze ale faptului că nu eşti suficient de bine evaluat de şefii tăi. Este o tradiţie leoniană să-ţi ocupi locul care ţi se cuvine! Chiar așa! Dar astăzi, de Mărțișor, nu prea eşti „rezonabil”. Adică ai idei preconcepute, dar nu eşti prea nervos. Nu vrei să fii nervos şi frustrat ceea ce este foarte bine. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, astăzi trebuie să dai dovadă de mare abilitate. Sunt anumite „capcane” care te pândesc!

FECIOARĂ Emoțiile negative nu se amestecă bine cu planurile mari. Nu te întoarce la grijile tale mici, spune clar ce te îngrijorează. Comunicarea se va comporta ca o zână bună, vei aprecia feedback-ul. Plăceri şi frivolităţi în perspectivă. Poate spui bancuri la serviciu, poate îţi oferi o seară distractivă. Eşti popular şi bine dispus şi cauţi să ai şi tu locul tău. De Mărțișor este loc pentru toată lumea!

BALANŢĂ Asigură-te că rămâi deschis la propunerile de la cealaltă jumătate a ta și nu te enerva dacă toate solicitările tale nu primesc răspuns instantaneu. Oferă timp, în timp! Atmosfera este senzuala, se pun in evidenta placerile si confortul fizic. Este o zi bună pentru a te răsfăța și pentru a-ți oferi un pic de bunăstare zilnică în plus. O iesire la un club cu prietenii, un tratament la salon de infrumusetare, cateva lungimi in piscină…

SCORPION Ai timpul necesar, păstrează-ţi obişnuitul tău sânge rece. Aştepţi un rezultat, dar parcă nu este pentru tine. Încerci să te detaşezi de cotidian, să ai o perspectivă corectă a problemelor.

Eşti deosebit de inspirat în afaceri cu banii altora, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute, de Mărțișor.

SĂGETĂTOR După un pic de stres din ultimele zile, este timpul pentru dragoste și senzualitate, doar este Mărțișorul. Cei singuri rămân vigilenți și disponibili, dar oportunități grozave ar putea fi ascunse în cercul lor de prieteni! Este o zi pentru a ieși în oraș și a cunoaște oameni noi. Mulți dintre domniile voastre iubesc animalele. Dacă vrei o pisoi, un cățel, astăzi este ziua perfectă pentru a-ți face alegerea fără riscul de a greși. Este și o zi excelentă pentru a avea grijă de copiii mici sau, pur și simplu, pentru a te bucura de Natură… este Mărțișorul!

CAPRICORN Trăieşti intens ziua de azi, dar fără neplăceri şi necazuri. Încerci să reiei firul dorinţelor tale şi a ceea ce voiai să faci, de fapt. Mai ai obstacole de trecut, trebuie să te pregăteşti! Astăzi conjunctura astrala iţi oferă prilejul să închei unele lucrări, sau situaţii mai vechi şi să lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Viitorul iti zambeste, trebuie sa laşi un pic comoditatea şi să fii mai harnic. Nu uita de cadourile de Mărțișor!

VĂRSĂTOR Ai nevoie de mai multă libertate personală, de spaţii largi, la propriu şi figurat. Eşti obosit şi de aceea pierzi timpul. Astăzi e necesară o pauză de relaxare, de odihnă, de recăpătare a forţelor, profită de Mărțișor, sărbătoarea primăverii. Relativul calm al acestei zile este propice pentru clarificări. Concentrază-te pe elementele esențiale. Obligațiile tale ți se par epuizante, eliberează-te și oferă-ți un moment de singurătate pentru a-ți găsi pacea interioară.

PEŞTI Eşti plin de importanţă şi trebuie, cu orice preț, să ai succes. Vezi, cu luciditate, capacanele şi primejdiile drumului tău. Dar, astăzi, nu poţi să dai înapoi, trebuie să continui, este doar Mărțișorul! Un proiect început mai demult începe să ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult. În a doua parte a zilei, o perioadă foarte bună pentru spectacole, filme noi, pe net, sau pe DVD, sau vizite sociale la prieteni cu influenţă, sau pur şi simplu să te simţi bine… acest lucru nu are preţ!