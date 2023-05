Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2022?

Cel mai de succes proiect implementat in 2022 de compania noastra a fost campania tv si digital pentru Mega Image, care l-a avut ca element central pe Mihai Bendeac. Toate proiectele noastre sunt frumoase pentru noi, dar acesta a avut un impact foarte pozitiv si o nota speciala.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Aducerea lui Rod Stewart pe scena din Piata Constitutiei pe 23 septembrie 2018.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2023?

Multe si frumoase.

Asteptam cu nerabdare filmarile la Miami Bici 2 cu Codin Maticiuc si Matei Dima.

Festivalul Neversea unde avem pe scena mai multi artisti din portofoliu , printre care Nicole Cherry si Stefania.

Mihai Bendeac pregateste o noua carte si intra in industria filmului cu cel putin doua filme.

Urmeaza sa dezvoltam o divizie de microinfluencers.

Si multe altele.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Cea mai mare problema in contextul pandemiei din punctul de vedere al unei companii a fost lipsa de predictibilitate. Imposibilitatea de a avea o strategie long term. Nesiguranta cash flow-ului.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

De intarzierea cu care circula informatiile, avand ca si cauza o digitalizare slaba.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Sa isi seteze valorile cu care pleaca la drum foarte bine. Sa le pastreze pe parcurs indiferent de greutati. Sa isi cultive empatia, caci ea sta la baza tuturor formelor de relationare umana, de business sau personala.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Evolutia foarte rapida a tehnologiei va aduce cele mai importante schimbari. Cred ca domeniul in care activez in mod principal este nou si se va mai transforma, nu are o forma finala. Influencers marketing este new media, inca ii spunem NEW si va mai dura ca acest domeniu sa se stabilizeze, dar majoritatea schimbarilor vor fi generate de accesul din ce in ce mai performant la date si evolutia tehnologiei.

Creativitate. Ce vă spune acest cuvânt?

Tot. In domeniul nostru, creativitatea este diferentiatorul. Prin creativitate poti transmite corect si eficient mesaje catre audienta. Fara ea, suntem doar niste banale panouri publicitare.