În acest top, Simona Cojocaru a fost distinsă la categoria Administrație Publică, recunoașterea subliniind contribuția sa remarcabilă în domeniu.

Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Simona Cojocaru: În principiu, negocierile politico-militare la NATO sau UE, care aduc României șanse extraordinare de asumare a unui rol mult mai puternic fie în plan regional, european, dar și global. Am fost de curând în Bosnia și Herțegovina, acolo unde România a fost pentru prima oară reprezentată de un general român în structura de comandă a operației Uniunii Europene, EUFOR ALTHEA. Am fost mândră că suntem acolo nu doar cu o contribuție remarcabilă a militarilor români, dar și că România este capabilă să aibă lideri în conducerea operației. Acesta a fost rezultatul unui proces de negociere în care am fost direct implicată.

Anul acesta, ne concentrăm pe Summit-ul NATO de la Washington, un summit aniversar deosebit de important pentru Alianță și pentru noi. Continuăm Președinția Inițiativei Procesului Reuniunilor Miniștrilor Apărării din Europa de Sud-Est, dorim să accelerăm negocierea acordurilor de cooperare cu state aliate, dar și partenere.

Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat? Aici ne-ar interesa câteva povești din viața dumneavoastră profesională care ar fi exemple de urmat pentru cei tineri

Simona Cojocaru: Cariera mea a început undeva în 1997 ca expert civil în departamentul pe care îl conduc astăzi. Cred că una dintre cele mai mari provocări a fost recunoașterea într-o lume a bărbaților, recunoașterea că, indiferent de vârstă, experiență sau gen, trebuie să acordăm tuturor încredere. Și iată, după mai mult de 25 de ani, conduc departamentul în care m-am format. Sunt, de altfel, prima femeie.

În alt plan, provocările cu care m-am confruntat au fost extrem de dificile, ca și complexitate și viteză de reacție. Am învățat să mă bazez pe echipă, să abordez cu calm situațiile de urgență și, mai ales, profesionalism, și să împing lucrurile în direcția bună.

Care este rețeta succesului?

Simona Cojocaru: Pasiunea și bucuria pe care o investim în ceea ce facem. Nu poți obține performanță fără a investi pasiune, efort și timp.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Simona Cojocaru: Dificil. Obositor uneori. Programul include și multe deplasări externe, cu un ritm al întâlnirilor foarte dens. Dar, sunt antrenată deja, ca în sport, să fac față efortului fizic și intelectual. Am în spate mulți ani de antrenament și am învățat să mă concentrez pe esențial.

Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Simona Cojocaru: Profesional, aș aminti procesul de negociere cu Turcia și Bulgaria dedicat creării unui grup destinat contracarării minelor marine în Marea Neagră. Este o premieră la nivelul celor trei aliați de la Marea Neagră, în condițiile în care astăzi pericolul minelor plutitoare este foarte mare.

La nivel personal, fiecare zi cu zâmbete alături de copiii mei este o realizare. Sunt recunoscătoare pentru acest lucru.

Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Simona Cojocaru: Călătoriile, și nu la cele profesionale mă refer aici. Am o bucurie nespusă în a descoperi splendoarea lumii, cu locurile și oamenii săi.

Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Simona Cojocaru: Putere, reziliență și renunțare, uneori sau de multe ori, la confortul neasumării unor decizii dificile, atât în viața profesională, cât și personală.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Simona Cojocaru: Nu renunț niciodată și îmi pun toată ființa în joc pentru a reuși. Cred până la capăt în mine și în colegii mei. Lupt până la capăt pentru proiectele pe care le inițiem.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Simona Cojocaru: „Norocul este de partea celor îndrăzneți“ – proverb latin