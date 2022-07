Au început înscrierile pentru cea de-a treia ediție a programului Start-Up Nation

Așadar, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a informat că în ziua de 19 iulie au început înscrierile pentru cea de-a treia ediție a programului Start-Up Nation.

„19 IULIE, ORA 10:00 – Au început înscrierile pentru cea de-a treia ediție a programului Start-Up Nation! Aplicanții pot completa, semna electronic, încărca și transmite formularul de înscriere pe platforma informatică granturi.imm.gov.ro.

Platforma informatică va fi deschisă timp de 30 de zile lucrătoare, până pe 01 septembrie, ora 20:00 a ultimei zi de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului vă stă la dispoziție pentru orice întrebare referitoare la procesul de înscriere, prin intermediul numărului de call-center 0219059!”, a transmis Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului pe Facebook.

Programul conține și componenta Start-Up Nation Diaspora

Trebuie menționat că programul conține și componenta Start-Up Nation Diaspora. Amintim că premierul Nicolae Ciucă a spus recent că ministerele trebuie să-şi creeze pe site-urile de prezentare o secţiune în care să prezinte date despre posibilităţile de accesare a fondurilor europene şi alte informaţii utile pentru a veni în sprijinul românilor din Diaspora.

Granturile acordate în cadrul programului Start-up Nation Diaspora 2022 Pilon II, dar și Start-up Nation România Ediția 2022 Pilon I pot fi vizualizate Aici.

„Am avut, de asemenea, o discuţie şi aici mă îndrept către Ministerul de Externe. Am avut disucții şi dialog cu mai mulţi ambasadori care fie au venit în ţară, fie am dialogat atunci când ne-am întâlnit şi, desigur, cu românii din diaspora. Fiecare minister trebuie să ia măsuri în sensul celor care am să vi le comunic acum.

Românii din diaspora au nevoie de date şi informaţii despre posibilităţile şi facilităţile pe care pot să le aibă pentru a accesa fonduri europene, pentru a avea imaginea tuturor măsurilor şi dezvoltărilor la nivelul Guvernului României. Sunt românii care vor să se întoarcă acasă, iar pentru toate acestea au nevoie de date şi informaţii.

Ca atare, fiecare minister îşi va realiza pe pagina proprie o fereastră în care îşi vor depozita toate aceste informaţii şi, desigur, vom avea puncte de contact, iar la nivelul ambasadelor şi consulatelor vom avea, de asemenea, structuri care să fie în măsură să asigure toate aceste informaţii.

Dacă este nevoie şi trebuie să suplimentăm fondurile pentru a putea să asigurăm personalul necesar, vă rog să avem o discuţie, o analiză şi să luăm decizii în acest sens”, a declarat Nicolae Ciucă la începutul unei şedinţe de Guvern.