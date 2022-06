Lovitură pentru Rusia! SUA au decis. Sunt incluse în pachetul de sancțiuni

Mai precis, autoritățile americane au explicat că vor furniza Ucrainei 18 nave de patrulare, parte a celui de-al 13-lea pachet de securitate. Printre acestea se află două ambarcațiuni fluviale de 10 metri, șase ambarcațiuni maritime de luptă de 12 metri și zece nave de patrulare Dauntless Sea Ark de 10 metri.

De asemenea, un înalt oficial al apărării de la Pentagon a declarat că acestea sunt destinate „în mare parte” protejării căilor fluviale, în contextul tensiunilor militare cu Rusia.

„Acestea sunt în mare parte pentru a proteja căile fluviale și pentru a permite Ucrainei să își mențină controlul asupra căilor fluviale. Ele pot fi, de asemenea, folosite în zonele de coastă apropiate”, a spus înaltul oficial din SUA.

Pentagonul a dezvăluit public planul liderului de la Moscova

Anterior, subsecretarul Apărării din Statele Unite, Colin Kahl, a vorbit despre războiul din Ucraina, dar și despre planurile reale pe care liderul de la Moscova le-ar avea.

Menționăm faptul că au trecut aproape patru luni de zile de când Rusia a declanșat invazia în Ucraina, iar pierderi destul de mari au fost înregistrate în ambele părți. În ciuda acestui lucru însă, Vladimir Putin și-a intensificat atacurile și a bifat mai multe victorii în câteva orașe ucrainene.

În acest sens, oficialul american susține că Vladimir Putin nu își dorește să cucerească întreaga țară, ci doar o mare parte din Ucraina, însă și acest scenariu este unul destul de pesimist pentru el, având în vedere modul în care lucrurile evoluează pe front.

„Cred în continuare că are planuri pentru o parte semnificativă din Ucraina, dacă nu întreaga ţară. Acestea fiind spuse, nu cred că poate atinge aceste obiective”, a declarat Kahl, în cadrul unui eveniment găzduit de Center for New American Security.

Totodată, oficialul american a mai precizat că deși Rusia poate avea câștiguri tactice, Ucraina rezistă și ea la rândul ei. În acest sens, Kahl este de părere că trupele ruse nu vor avea capacitatea de a atinge obiectivele pe care Vladimir Putin și le dorește.