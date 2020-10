Florin Roman, liderul grupului PNL din Camera Deputaţilor, s-a enervat la culme după ultima postare a deputatului USR Claudiu Năsui. Acesta din urmă îl acuză pe liberal că şi-a făcut studiile la “fabrica de diplome” numită Colegiul Naţional de Apărare, că are experienţă profesională adunată doar la firme cu capital de stat, ca nu a avut nicio implicare civică înainte de a intrat în politică şi că cele mai importante proiecte ale sale din Parlament sunt prevăd privilegii pentru bugetarii de lux din ASF şi pensii speciale pentru aleşii locali.

Milioanele de români care nu au fost la studii în străinătate nu se pot ridica la nasul lui Năsui, remarcă ironic Florin Roman într-o postare pe Facebook.

“Adică toți cei care am făcut scoala in România și nu am făcut afaceri dubioase cu Motorola, ca Năsui, noi suntem…nefrecventabili”, mai scrie Roman, care consideră că între deputatul USR şi copiii lui Adrian Năstase nu există nicio diferenţă: “copiii noii burghezii”.

Postarea lui Florin Roman

“Așadar, dacă noi, milioane de romani nu am fost in străinătate la studii, ca Năsui, înseamnă ca nu ne putem ridica la …Nas(ul) lui Năsui!

Adică toți cei care am făcut scoala in România și nu am făcut afaceri dubioase cu Motorola, ca Năsui, noi suntem…nefrecventabili!

Adică dacă nu suntem băieți de bani gata, ca Năsui, nu putem respira același aer ca acest miticlon!

Înțelegeți aroganta!

Ce diferența e între Năsui și copiii lui Nastase? Nici una! Copiii noii burghezii!

#psdsiusrtotomizerie”, este mesajul postat de Florin Roman pe pagina sa de Facebook.