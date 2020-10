Fostul premier şi preşedinte al PSD Adrian Năstase analizează, într-o postare pe blogul său, rezultatul alegerilor de duminică şi cine poate fi considerat învingător după acest scrutin.

“Prima concluzie este aceea ca are loc o cursă contra-cronometru al lui Iohannis pentru a obtine, pentru sine, o hiper-concentrare a puterii politice si a construi o dictatură prezidentială. Nu conteaza efectele pandemiei asupra vietii oamenilor, el doreste derularea, cu orice pret, in acest an, a alegerilor pentru a dobandi controlul asupra administratiei centrale si locale si asupra parlamentului. S-a văzut, la prima conferintă de presă de după locale, că el a inceput deja campania electorală pentru parlamentare, in numele PNL, dezvoltand aceleasi acuzatii mizerabile impotriva PSD”, scrie Năstase în începutul analizei sale.

Pandemia şi votul pensionarilor

Fostul premier atrage atenţia că pandemia i-a ţinut în case pe mulţi dintre bătrânii din marile oraşe. Dacă aceştia ar fi mers în număr mai mare la vot, PSD ar fi obţinut lejer cel mai mare număr de voturi.

“Scrutinul din 27 septembrie s-a desfășurat în contextul pandemiei COVID-19, iar acest lucru a influențat nu doar tematica dezbaterilor, ci și nivelul prezenței: 48,44% în 2016, 46,02% în 2020. O analiză mai detaliată pe structuri de vârstă arată că electoratul cu cea mai mare teamă de îmbolnăvire a fost categoria seniorilor din marile orașe. Dacă ei ar fi participat la vot într-o măsură mai mare, PSD ar fi fost primul partid nu doar la numărul de primari și președinți de consilii județene, ci și la numărul de votanți”, afirmă fostul lider PSD.

Adrian Năstase indică faptul că PNL nu a obţinut marea victorie pe care o clamează.

“Precum Băsescu în trecut, Iohannis încearcă să ne convingă că „România normală” este cea în care Constituția are valoarea unui sul de hârtie igienică! Atacurile sale împotriva partidelor de opoziție au mobilizat o parte din votanții PNL, însă nu au reușit să diminueze scorul PSD pe cât și-ar fi dorit.

PNL nu este învingătorul detașat al alegerilor, iar scorul de la Consiliul general al Municipiului București (la jumătatea celui național) arată că partidul prezidențial pierde sistematic votanți în favoarea USR-PLUS. PNL este atractiv pentru oportuniștii politici, dar tot mai nefrecventabil pentru anumite categorii socio-profesionale din marile orașe”, precizează fostul premier.

PSD a ieșit din criza electorală determinată de Liviu Dragnea

Năstase se bucură totuşi de faptul că PSD a reuşit să scape de efectele crizei generate în partid de epoca Liviu Dragnea.

“Pe de altă parte, PSD a ieșit din criza electorală determinată de stilul, conținutul și metodele guvernărilor Liviu Dragnea. Față de alegerile europarlamentare din 2019 (atunci PSD a avut doar 2 milioane de voturi) în alegerile locale din acest an, PSD a recuperat o parte din votanți, însă este încă departe de potențialul său, de cca 3,5-3,8 milioane voturi.

Rezultatele mai bune ale PSD pot fi explicate, în principal, prin următoarele elemente: i) s-a aflat în opoziție, astfel încât nu i-au fost asociate efectele negative ale guvernării; ii) rețeaua de aleși locali nu a fost dislocată de PNL, chiar dacă a fost momită cu fonduri guvernamentale; iii) împotrivirea PNL la creșterea majoră a pensiilor, dublarea alocațiilor copiilor sau creșterea salariilor din sistemul de educație a acționat ca un factor pozitiv pentru PSD, însă electoratul a conștientizat că situația bugetară este precară, așteptările cetățenilor fiind realiste”, scrie Adrian Năstase.

Fostul premier PSD a lăudat în postarea sa şi un liberal: pe Ilie Bolojan, care a câştigat alegerile pentru şefia Consiliului Judeţean Bihor cu peste 60%.

“Un element important care s-a manifestat la toate partidele a fost erodarea politică determinată de rămânerea prea mult în aceeași funcție. În acest fel cred că pot fi explicate rezultatele de la Consiliul județean Vrancea, primăria Brașov sau Timișoara. De partea cealaltă, se află oamenii politici care nu dorm la porțile televiziunilor, dar sunt eficienți. I-as menționa în acest sens pe Daniel Băluță (PSD) și pe Ilie Bolojan (PNL).”

Întreaga postare a lui Adrian Năstase poate fi citită pe blogul său.