În 2016, PSD aproape că înroșise harta României la alegerile locale, dar și după cele parlamentare. Practic, România era pesedistă, mai puțin Palatul Cotroceni. Acum, la fix patru ani distanță lucrurile s-au schimbat enorm. Liviu Dragnea, fostul șef al PSD, este în pușcărie, iar foștii săi protejați au obținut scoruri ridicole la alegerile locale.

Dragnea e terminat!

O parte dintre ministrii pe care Dragnea i-a propulsat la Palatul Victoria au candidat la alegerile locale. Au fost înfrângeri în masă, unele ddintre ele la scoruri ridicole.

Mihai Fifor, fost ministru al Apărării Nationale și fost prim-ministru interimar, a pierdut la Primaria Arad. „Pe fondul unei prezente extrem de scazute, cu un vot extrem de faramitat, am venit doar pe locul 3 la Primaria Arad. Regret fara indoiala o campanie frumoasa si un efort extrem al unei echipe de campanie extraordinare. Am invatat demult ca in politica cuvantul dezamagire nu exista: cred ca inainte de a gasi un primar pentru Arad mai important este ca timp de patru ani sa pregatim Aradul pentru un primar social-democrat. Din fericire, localitatile judetului ne-au adus multe satisfactii”, a scris Fifor pe o rețea de socializare după ce a pierdut.

Din partea PSD Arad, Mihai Fifor, ministru al Apararii in Guvernul Dancila a incheiat o alianta electorala cu ALDE si PNTCD, care au sustinut ca ii vor sprijini candidatura.

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a avut aceeași soartă la Primăria Piatra-Neamț. L-a bătut Andrei Carabelea, de la PNL.

Razvan Cuc este din Giurgiu si a fost ales deputat, in 2016, pe listele filialei PSD Giurgiu. Desemnarea lui Răzvan Cuc drept candidat la Primăria Piatra-Neamt a determinat-o pe Emilia Arcan, senator și președinte al Organizatiei de femei a PSD Neamt, să demisioneze din partid.

Felix Store, fost ministru al Transporturilor si Infrastructurii, a pierdut la alegerile pentru șefia CJ Constanta. Și-a recunoscut deja înfrangerea în fața candidatului PNL, Mihai Lupu.

„A fost o zi lunga si la propriu si la figurat. O competitie electorala care, in ultima zi, a avut o desfasurare normala, cu exceptia unor mici incidente care nu au influentat negativ rezultatul votului. Chiar daca uneori rezultatele unor competitii nu iti convin, trebuie sa le accepti. Astazi, vointa electoratului a fost pentru dreapta.

Imi doresc ca cetatean al orasului si judetului Constanta, cu riscul de a fi judecat pentru subiectivism, am convingerea ca am prezentat cel mai consistent portofoliu de proiecte. Este viata si dupa 27 septembrie, mergem inainte. Vom avea grija ca prin reprezentantii nostri in consiliile locale sa ramanem o echipa unita. Am convingerea ca primarul Decebal Fagadau era o optiune extraordinara pentru municipiul Constanta, una electorala. Ne vom corecta, vom restarta ceea ce este de restartat”, a spus Felix Stroe, conform ziare.com.

Următorul pe lista favoriților lui Dragnea, Mircea Titus Dobre – fost ministru al Turismului. Acesta a pierdut la alegerile pentru Primaria Constanta din postura de candidat al Pro Romania. „La Constanta nu va exista alianta PRO Romania – PSD. Exclus! Timpul ne va demonstra. Ce sa spuna si Tariceanu? Nu mai are parlamentari, nu mai are identitate. Normal ca PSD vrea sa ne duca in derizoriu, sa ne lipeasca de ei”, a spus Mircea Titus Dobre.

Dupa numararea votului, Mircea Titus Dobrea s-a clasat pe locul opt cu 1.886 de voturi. Primaria Constanta a fost castigata de candidatul liberal Vergil Chitac.

Bogdan Trif, fost ministru al Turismului, a încasat o bătaie cruntă în lupta pentru Consiliul Judetean Sibiu. La alegerile pentru Consiliul Judetean Sibiu, castigator este Partidul National Liberal. Dupa ce au fost scanate aproape 90 la suta din procesele verbale cu rezultatele de la sectiile de votare din judet, liberalii au obtinut 48,09% din voturi. Pe locul doi este PSD cu 14,02% din voturi. FDGR este pe locul trei cu 13,91%, iar apoi urmeaza USR PLUS au 10,01%.

In ceea ce priveste alegerile pentru presedintia Consiliului Judetean, liberala Daniela Cimpean a fost de nebatut. Aceasta are pana acum 48,23% din voturi, fiind urmata de Bogdan Trif cu 14,99%.

Adrian Țuțuianu, fost ministru al Apararii, a pierdut la Consiliul Judetean Dambovita în fața deputatului PSD Corneliu Stefan, care a obtinut un scor de peste 50% pentru functia de presedinte al CJ Dambovita.

Rușinos a fost și scorul lui Ilan Laufer la Primăria Capitalei. Fostul consilier al Vioricăi Dăncilă, a candidat la Primaria Bucuresti din partea FIN și a obținut 0,1% din voturi la Capitala. Ilan Laufer a fost și ministru PSD al IMM-urilor