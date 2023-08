Aplicația AUR, aur.mobi, a fost suspendată la ordinul ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal). Autoritatea a dispus suspendarea aplicației mobile în timpul unei anchete care are ca scop verificarea scurgerii de date personale. Reprezentanți AUR susțin că datele a peste 20.000 de utilizatori au fost în pericol.

Datele personale făcute publice ar fi fost cele de tipul: CNP, adresă, număr și serie de buletin. ale celor aproximativ 20.000 de utilizatori. ANSPDCP s-a autosesizat, deși ulterior a primit și două sesizări pentru același caz.

AUR va plăti această breșă de securitate cibernetică printr-o amendă care poate ajunge până la 20 de milioane de euro, în funcție de concluziile anchetei cu privire la daunele produse. În timpul anchetei, AUR este obligată să își suspende aplicația.

AUR se baza foarte mult pe această aplicație pentru a putea comunica cu publicul și pentru a-și transmite mesajele. Istoria Autorității arată că anchetele de acest gen pot dura chiar și doi ani.

După apariția informațiilor publice în acest sens, AUR a transmis un mesaj prin care anunța suspendarea pentru 24 de ore.

AUR anunța în acel moment verificări la nivelul aplicației.

Comunicatul de presă îi mai asigura pe utilizatorii aur.mobi că datele lor sunt în siguranță. În același timp, partidul îi asigura că aplicația a fost construită cu cele mai bune intenții.

„Este destinul fiecărui proiect IT să devină stabil și sigur doar după încercări repetate și mai ales după o perioadă în care funționează în regim real. Am fost foarte entuziaști la început, acum suntem mult mai atenți și urmărim în timp real parametrii de siguranță ai aplicației noastre. Îi asigurăm pe toți utilizatorii aplicației aur.mobi că am realizat acest proiect inovator cu cele mai bune intenții și cu dorința sinceră de a elimina orice barieră între ei și structurile partidului”.