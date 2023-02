Liderul PSD, încrezător că autostrada va fi gata în 2024

Marcel Ciolacu a afirmat că până în 2024 vom merge pe autostradă până în Moldova. Liderul PSD a adăugat că actuala coaliţie a făcut faţă numeroaselor provocări pe care le-a avut.

„Această coaliţie a făcut faţă – este loc şi de mai bine – numeroaselor provocări pe care le-am avut până acum şi am închis un an cu instabilitate politică cu cele mai mari investiţii directe. Avem exerciţiul financiar trecut, care se închide anul acesta, avem PNRR şi avem investiţiile financiare viitoare, care au deja au intrat în desfăşurare. Avem obligaţia, dacă nici acum nu se dezvoltă România, niciodată nu vom mai prinde un asemenea tren”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică seara la Prima News.

El a mai spus că este pentru prima oară, după 32 de ani, când se conturează realizarea autostrăzii Moldovei.

„Invoc mereu Ministerul Transporturilor, e prima oară după 32 de ani când deja se conturează autostrada Moldovei şi cred că până în 2024 vom merge pe autostradă până în Moldova. Lucruri care sunt evidente, sunt primari, sunt autorităţi locale, care au peste 20 de proiecte numai pe PNRR, în afară de proiectele pe care le au pe Anghel Saligny sau vor accesa în viitor exerciţiul financiar european”, a completat liderul PSD.

Sunt în execuție 600 de kilometri de autostradă

Sâmbătă, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța că este pentru prima dată de la intrarea în Uniunea Europeană când România cheltuie toţi banii alocaţi pe un exerciţiu bugetar pentru Transporturi.

„De când am intrat noi în Uniunea Europeană, din 2007, cam la fiecare exerciţiu bugetar, să ştiţi că pe domeniul transporturilor nu a fost o problemă de finanţare. De fiecare dată, noi am dat bani înapoi la UE, fiindcă nu am fost în stare să-i cheltuim. Ăsta este adevărul din 2007 şi până acum”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a menţionat că anul trecut la Ministerul Transporturilor s-au semnat contracte de 10,3 miliarde de euro, mai mult decât în cinci ani.

„Ca să vă faceţi o imagine, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, adunate la un loc, nu sunt în sumă de 10,3 miliarde de euro, cât am reuşit în 2022”, a spus demnitarul.

Grindeanu a declarat că, în baza contractelor semnate în 2022, sunt în execuţie aproape 600 de kilometri de autostradă şi drumuri expres şi în diverse faze de licitaţie aproximativ 340 de kilometri.