Reginamaria.ro prezintă beneficiile pe care le are consumul regulat de apă cu lămâie. Potrivit sursei citate, nu se știe exact câtă apă trebuie să consumăm în fiecare zi, însă trebuie să ne hidratăm corespunzător.

Totodată, lămâia poate fi o alegere bună pentru a îmbunătăți gustul apei, dar și pentru a ne menține starea de sănătate optimă. Apa cu lămâie este benefică pentru digestie, în conextul în care acidul asigura un mediu prielnic digerarii alimentelor, de aceea stomacul il secreta in cantitati mari.

Cercetările au demonstrat că acidul din lamaie se dovedeste util in completarea celui secretat de stomac, care se reduce pe masura ce inaintam in varsta. Totodată, există persoane care preferă să bea dimineața un pahar de apă cu lamaie ca un laxativ pentru a preveni constipatia. De menționat este faptul că apa cu lamaie nu contribuie doar la imbunatatirea digestiei, ci are si efect diuretic, prevenind acumularea toxinelor.

Un alt rol esențial al apei cu lămâie îl reprezintă efectul acesteia în diete. Potrivit unui studiu publicat in Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, polifenolii cu rol antioxidant din compozitia lamailor reduc semnicativ surplusul ponderal provocat de alimentatia bogata in grasimi. Totodata, rezistenta la insulina este imbunatatita.

Apa cu lămâie este totodată și o sursă bună de vitamina C, care este un antioxidant important ce previne distrugerea celulelor cauzata de radicalii liberi. Trebuie menționat faptul că deși lamaia nu este in topul alimentelor celor mai bogate in vitamina C, potrivit United States Department of Agriculture, 60 ml de zeama de lamaie furnizeaza 18.6 miligrame (mg) de vitamina C, doza zilnica recomandata (DZR) la adult fiind de aproximativ 65-90 mg.

Apa cu lămâie este bogată în potasiu

Un alt beneficiu îl reprezintă îmbunătățirea aspectului pielii. Cercetatorii de la Facultatea de Medicina din cadrul University of Wisconsin-Madison susțin că în momentul în care pielea este deshidratată, aceasta își pierde din elasticitate și devine predispusă la riduri. În acest context, se recomandă consumul a cel puțin 8 pahare de apă pe zi petru eliminarea toxinelor din corp și pentru o hidratare optmă.

Apa cu lămâie furnizează totodată o cantitate importantă de potasiu, care este necesar pentru comunicarea neuro-musculara, precum si pentru transportul substantelor nutritive si eliminarea reziduurilor. Potasiul contrabalanseaza unele dintre efectele sarii asupra tensiunii arteriale. Totodată, lămâia, mai exact acidul citric din lamai contribuie la prevenirea calculilor renali.

Astfel, apa cu lămaie nu este benefică doar pentru o cantitate crescută de acid citric și totodată furnizează și apa necesară pentru diureza. De menționat este faptul că o jumatate de cană de suc de lamaie poate contine aceeasi cantitate de acid citric care se regăsește în anumite medicamente.

În ceea ce privește reacțiile adverse, în condițiile în care lămâia conține acid citric, acesta poate eroda smaltul dentar. În acest context, pentru a reduce riscul, este indicat ca băutura să fie consumată cu ajutorul unui pai.

Totodată, în anumite cazuri, persoanele care au consumat apă cu lămâie pot avea senzație de arstură retrosternală. Un alt efect neplăcut este acela de a merge la toaletă mai des din cauza lămâilor, care ar avea un efect diuretic.