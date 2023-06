Gheorghe Turda se numără printre oamenii care cred că dragostea nu ține cont de vârstă. Acesta a rămas singur după un șir de dezamăgiri, însă asta nu-l împiedică să creadă în iubirea adevărată.

Gheorghe Turda este convins că-și va reface viața

La vârsta de 15 de ani, cântărețul de muzică populară spune că singurătatea ucide. Mai mult, este convins că își va reface viața.

„Peste două săptămâni plec în Germania, am trei concerte la Nürnberg, împreună cu finii mei, cu Dan Helciug, și vor cânta și ei. Urmează apoi să plec la Paris și apoi îmi voi face o vacanță în Grecia.

Apoi voi merge și în America, în Canada, voi umbla mult. Ar fi trebuit să merg mai des că acolo sunt prietenii mei. Acolo locuiește și fosta mea iubită și vreau să stau mai mult. Acum, depinde cât voi putea să stau. Eu și fosta mea iubită suntem în relații foarte bune.

Voi face plimbări la Toronto, la Montreal, apoi voi face o vacanță în America de Sud. Vreau să merg în Cuba sau în Punta Cana. Am mai fost acolo. Va fi o vară plină”, a declarat fostul partener al Nicoletei Voicu pentru Fanatik.

Artistul este gata să lupte pentru dragoste

Gheorghe Turda a mărturisit că timp de doi ani, nu a putut să-și găsească locul, însă acum este gata să lupte pentru dragoste.

„Sunt un om bun și am multă dragoste de oferit. Cea mai mare liniște a mea din această perioadă este că mi-am revenit. Doi ani nu am putut să-mi găsesc locul, dar am reușit într-un final să mă echilibrez. Acum iau din viață ce mi se cuvine, dar încă cu luptă.

Nu îmi place să primesc gratis, de-a gata. Nu-mi plac lucrurile date de pomană. Eu sunt un luptător, dar iubesc ceea ce este frumos pe acest pământ. Dragostea, frumusețea și caracterul oamenilor”, a spus acesta.

Gheorghe Turda a trăit un șir de dezamăgiri

Artistul a încercat să-și refacă viața de mai multe ori după moartea soției. Printre fostele sale partenere se numără Lucia Lazăr și Nicoleta Voica. Ambele relații s-au încheiat însă cu scandal. Cu toate acestea, Gheorghe Turda nu a încetat să creadă în dragoste.

„Nu m-au făcut dezamăgirile din partea lor să nu-mi mai doresc persoane publice sau artiste lângă mine. Eu sunt deschis. Nu sunt singur pentru că sunt cu cele două fete și trei nepoți. Nepoții mei moștenesc talentul meu și al soției mele care a fost prim-balerină la Rapsodia română. Din păcate, ne-a părăsit.

Niciodată nimeni nu o va putea înlocui pe soția mea. A fost și va rămâne mereu în sufletul meu. Avea un talent ieșit din comun și o blândețe absolută. A fost o dragoste mare între noi, 37 de ani am fost împreună”, a spus cântărețul de muzică populară.