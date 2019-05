Programul guvernamental „Tomate 2019” a fost lansat, oficial, miercuri, la Botoşani, primele producţii de roşii fiind livrate pe pieţele din municipiul reşedinţă de judeţ. Prefectul judeţului Botoşani, Dan Şlincu, şi şeful Direcţiei pentru Agricultură, Cristian Delibaş, au asistat la prima recoltare de tomate din solariile unui producător particular din localitatea Hudum, comuna Curteşti.

„Implementarea programului guvernamental este în anul al treilea an. Având în vedere că în primul an am avut 65 de producători înscrişi, în anul al doilea, 102, şi astăzi, 91, şi urmează în ciclul doi să se mai înscrie producători, e automat un succes pentru judeţul Botoşani acest program”, a afirmat Cristian Delibaş.

Constantin Aniculăiesei participă pentru al treilea an la Programul „Tomate”, despre care spune că l-a încurajat să cultive roşii, dar şi să investească în acest sector al agriculturii. „Pentru noi, programul nu este bun, ci foarte bun. În primul rând, ne-a încurajat. Când am văzut că am primit 3.000 de euro, eu am investit 30.000 şi am făcut solariul. Al doilea an, am mai primit 3.000 şi am investit 40.000 şi am pus centrala termică”, a precizat Aniculăiesei, conform Agerpres.

Producătorii de tomate primesc anual un sprijin financiar din partea statului de 3.000 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătraţi de sere cu roşii.