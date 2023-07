Neti Sandu a avut parte de o vacanță de vis în SUA

Recent, Neti Sandu a avut parte de o vacanță de vis în Statele Unite ale Americii (SUA). Vedeta a fost convinsă de nepoata ei, Alice Kapelovies, să urce în avion și să zboare către „țara tuturor posibilităților”, unde și-a făcut amintiri memorabile în Las Vegas și în Marele Canion.

„I-am zis așa: e visul meu de când sunt mica. Te rog, hai cu mine! Am văzut Marele Canion din elicopter. A fost nemaipomenit! Recomand tuturor!”, a spus vedeta în cadrul emisiunii TV „La Măruță”.

„Am avut așa un parcurs destul de lung. Am plecat în Las Vegas pentru că i-am spus așa: <<Singurul lucru pe care mi-l doresc este să merg la concert la Usher. Nu mă interesează dacă vrei sau nu, dar mergi cu mine.>> A fost foarte încântată! Mi-ar fi părut rău să nu se distreze.

I-am spus așa. Eu fac pariu cu tine că acum când o să mergem în America o să te recunoască cineva în fiecare loc în care vom merge. Și eram la Las Vegas și a venit cineva și m-a întrebat pe mine dacă vorbesc engleză, apoi zice: <<Doamna e Neti Sandu?>>”, a adăugat nepoata ei.

Ce relație are Neti Sandu cu nepoții ei?

Deși nu are copii, Neti Sandu se bucură de o relație excelentă cu nepoatele ei, Alice și Andreea, și cu nepotul ei, Darius.

„Cu nepoata Alice mă văd cel mai des și ne sincronizăm la tot felul de lucruri care ne plac – ieșit la masă, excursii, mai facem o constelație familială. Iar nepoata Andreea a venit și ea din Turcia, cu strănepoata Alexia, care ne-a invitat la finala Champions League de volei feminin pe care o va juca la Torino, în mai – mi se pare super wow.

Sunt în formă, foarte focusate pe ce au ele de făcut. Darius, strănepotul de 14 ani, joacă și el baschet în Turcia și a câștigat locul I cu echipa lui și a fost selecționat la Lotul Național al Turciei și sunt foarte fericiți că a fost o ascensiune firească – toată lumea ar vrea așa, dar, de obicei, nu se întâmplă. Toată lumea bine, cu performanțe”, a declarat vedeta pentru Unica.

Neti Sandu regretă că nu are copii

„Sincer, îmi pare rău că nu am copii, dar la tinerețe mă gândeam că va fi greu să-i fac. Acum constat că era bine să fi avut. Resimt că nu îi am, dar în tinerețe nu am fost în stare să-i fac, nu că n-aș fi putut. Am considerat că nu era momentul și cred că aș fi greșit foarte tare cu educația lor.

Foarte târziu am aflat cum trebuie să crești un copil. Eu vin dintr-o perioadă în care lucrurile stăteau cu totul altfel față de cum sunt acum. Atunci nu aveam acces la nimic”, a spus ea în trecut.

Deși nu este mamă, frumoasa brunetă se bucură de rolul de mătușă, căci sora ei are două fiice cu care se înțelege minunat. În plus, o nepoată este mămică, astfel că Neti Sandu are și o strănepoată.