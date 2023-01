Ionuţ Stroe spune că există suficiente argumente pentru comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare

Purtătorul de cuvânt al PNL a subliniat după şedinţa grupurilor parlamentare ale formațiunii că există suficiente argumente pentru comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare.

Potrivit liberalului, este probabil ca proiectul să prindă contur în această sesiune parlamentară, dar nu înainte de a fi discutat şi agreat în coaliţie.

„Atât timp cât se discută acest proiect, este evident că există – din punctul nostru de vedere – suficiente argumente şi de natură constituţională să promovăm un asemenea proiect. Probabil că el va prinde contur în această sesiune parlamentară, dar nu înainte de a fi discutat în coaliţie şi agreat cu partenerii social-democraţi şi cei de la UDMR.

Considerăm că ar putea fi o idee pe baza căreia am putea să ajutăm foarte mult procesul electoral din anul 2024 şi cred că ar fi oarecum prematur să discutăm detaliile acestui proiect înainte de a fi discutat şi asumat, bineînţeles, în cadrul coaliţiei”, a declarat Ionuţ Stroe.

Ionuţ Stroe a dezbătut și contestaţia de neconstituţionalitate

De asemenea, purtătorul de cuvânt al PNL a vorbit și despre decizia CCR potrivit căreia o astfel de comasare ar fi neconstituţională.

„Depinde la ce vă referiţi. Contestaţia de neconstituţionalitate puncta un caz anume – proiectul care promova, la vremea respectivă, comasarea celor două alegeri. Acum, vom vedea. Şi probabil că cei din zona juridică, constituţionaliştii partidelor vor încerca să evite acea problemă sesizată de Curte la vremea respectivă. Cred că era toamna 2011”, a completat Ionuţ Stroe.

Ionuț Stroe, despre rotativa guvernamentală

Anterior, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal (PNL) a vorbit despre rotativa guvernamentală care va avea loc în luna mai a acestui an.

După ce a primit o întrebare cu privire la posibilele negocieri care ar mai putea avea loc în ceea ce privește planul stabilit inițial de către partide, Ionuț Stroe a precizat că „acest protocol a fost o formă care, practic, a definit modul de colaborare în cadrul coaliției. A fost un angajament al partidelor asumat, nu doar la masa negocierilor, ci și în fața românilor și a dus, ceea ce cu toții își doreau la vremea respectivă, ceea ce întreaga țară și societate avea nevoie și anume stabilitate politică și, implicit, stabilitate guvernamentală și instituțională”.

„Într-un context geo-politic și economic extrem, extrem de delicat. Acum, protocolul semnat între niște părți, trebuie aplicat cap coadă, nu doar în punctele unde îți convine sau unde ești avantajat. Protocolul descrie foarte clar și bine modalitatea în care se va face această tranziție de la premier PNL – la premier PSD, în mai anul acesta și modul în care celelalte Ministere o să fie ocupate de miniștrii liberali, respectiv miniștrii social-democrați.

Acum, la început, mi s-a părut că în mod ciudat a apărut această temă și, din păcate, PSD a întreținut și a deschis această discuție despre această rocadă mult prea devreme și spun mult prea devreme, pentru că mai sunt 4 luni în care această țară are nevoie de stabilitate, are nevoie de guvernare, are nevoie de eficiență administrativă”, a mai spus purtătorul de cuvânt al PNL.