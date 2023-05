Renegocierea PNRR, pe care au cerut-o în special miniștrii PSD, nu este lipsită de sens, consideră comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean. Ea a explicat că liderii de la Bruxelles vor ca România să poată accesa toți banii din PNRR.

Renegocierea PNRR nu este lipsită de sens

„Chestiunea cu renegocierea PNRR nu este lipsită de sens pentru că s-au mai întâmplat niște crize între timp. Și Comisia Europeană recomandă anumite proiecte pentru Repower EU, domeniul energiei. Niște ajustări, permutări sunt legitime.

De asemenea, dacă noi considerăm că anumite proiecte ambițioase de infrastructură ar putea să nu se realizeze, ar fi păcat să nu spunem asta. Am zis întotdeauna că noi am pierdut bani europeni de infrastructură pentru că nu am admis repede și la timp faptul că ceva nu poate fi gata, ca să se poată redirecționa banii către proiecte care ar putea fi mature.

Eu cred că există deschidere la nivelul Comisiei Europene, nu depinde de mine personal, eu nu pot decât să încurajez și să ajut pentru a face lucruri cu sens, dacă e nevoie să ajustăm ceva în PNRR”, a spus Adina Vălean la Prima TV.

Comisarul pentru Transporturi susține că oficialii europeni ar vrea ca statele UE să cheltuie toți banii din PNRR, tocmai pentru a confirma succesul programului.

„Nu e nimeni absurd la Bruxelles. Din contră, toată lumea la Bruxelles vrea să se cheltuie banii, pentru că asta ar însemna succesul PNRR-ului. Banii care au fost dați, să se cheltuie. Deci toată lumea vrea ca România să ia banii”, a conchis Adina Vălean.

Care este planul Guvernului?

Amintim că, ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat vineri că va vorbi la Bruxelles despre propunerile pentru reforma pensiilor speciale, iar varianta agreată va fi discutată apoi și în Parlament.

„Planul guvernului este clar (…), trebuie să stabilim modalitatea în care proiectul să fie îndeplinit. Nu e vorba de tăieri, e vorba de a rezolva jalonul așa cum scrie acolo. Practic, eu sunt un integrator aici, miniștrii de linie vin cu propunerile.

Practic, noi discutăm de a face ca sistemul să nu mai poată să fie abuzat: să fie vechimea minimă din sistem aliniată, înseamnă creșterea vârstei de pensionare de la 60 la 65 de ani și înseamnă că nu există posibilitatea să se cupleze mai multe pensii în acest sistem, de indemnizații și pensii stabilite în baza unor legi și plătite în baza unor legi speciale.

Și mai mult de atât, înseamnă că nicio pensie să nu depășească venitul avut în activitate în procente. Eu am încredere în ce spune Marcel Ciolacu, președintele meu de partid. Facem în așa fel încât jalonul să fie îndeplinit și PNRR să nu fie pus în pericol din cauza acestui Jalon.”, a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi.