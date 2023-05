Comisarul european a fost întrebat despre AUR, în contextul în care zilele trecute partidul AUR a protestat în faţa Parlamentului.

„Mărturisesc că eu nu ştiu foarte multe despre această nouă mişcare (…) dar am văzut de-a lungul timpului – şi din calitatea mea de politician european – foarte multe mişcări, să spunem naţionaliste sau mişcări de un anumit tip de extremă. Că poate să fie extremă de stânga, poate să fie extremă naţionalistă, poate să fie o extremă de dreapta, ea se manifestă în mai multe feluri în diverse ţări europene. Chiar recent a fost numit unul din partidele care asociate la guvernare în Suedia, care este ţară cu preşedinţia Uniunii Europene, este, să spunem, numit extremist. Se manifestă ca atare? Nu. Câte procente pot lua unii sau alţii cu un anume tip de discurs?”, a răspuns Adina Vălean.

„Cred că ceea ce este important este ca cetăţenii să monitorizeze discursurile şi ideile, pentru că etichetele nu sunt neapărat cuantificabile în voturi. Noi am văzut, au fost valuri enorme de îngrijorare la nivelul Uniunii Europene, în capitale, în legătură cu un partid sau altul, în ţări mari, grele, europene, dacă vor câştiga sau nu alegerile, unii s-au prezentat mai bine, alţii mai slab. O să vedem. Este o formă a democraţiei, o manifestare a societăţii”, a adăugat Adina Vălean.

Aceasta a spus că întrebarea este în ce măsură societatea este ”permisivă şi permeabilă la un anume tip de idei care se manifestă în discursul public într-un fel sau altul”. „Dar n-aş fi extrem, ca să folosesc cuvântul cheie, de îngrijorată pentru nimic, pentru că, în fond, am văzut în multe locuri, în democraţii foarte stabile, diverse feluri de a-ţi exprima voinţa, ideile politice, iar greutatea pe care au căpătat-o în societate nu a fost niciodată determinată cât să răstoarne, să spunem, lucrurile din cursurilor normale”, a mai afirmat Vălean.

Adina Vălean, despre Klaus Iohannis: Are foarte multe relaţii şi conexiuni politice

Aceasta a vorbit și despre președintele României, despre care a spus că este foarte respectat la nivel european.

”Preşedintele Klaus Iohannis are o funcţie foarte importantă pe plan european: este preşedintele României. Sunt unele funcţii europene care nu înseamnă neapărat ceva. Preşedintele Iohannis este respectat, are foarte multe relaţii şi conexiuni politice. Nu ştim ce-şi doreşte, dar are toate posibilităţile deschise dacă îşi doreşte ceva anume”, a declarat Adina Vălean la Prima TV, întrebată dacă preşedintele Klaus Iohannis poate obţine o funcţie importantă pe plan european.