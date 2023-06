Mirabela Dauer a rupt tăcerea. Îndrăgita artistă a vorbit deschis despre episoadele dureroase prin care a trecut în viața sa. Artista a povestit că a reușit să treacă peste provocările cele mai dure, motiv pentru care nu degeaba i se spune „tancul sovietic”.

Cu toate acestea, ea a recunoscut că a devenit extrem de sensibilă și că a plâns destul la viața ei.

„Toate alea rele au fost dureroase. Eu nu știu de unde mai pot. Mie mi se spune tancul sovietic. (…) Am devenit foarte plângăcioasă… (…) Și atunci cand am fost căsătorită am fost tot singură. Am muncit foarte mult, foarte mult am muncit. Eu nu am avut măști. Am rupt din mine si am ieșit Mirabela aia pe care trebuie să o vadă publicul.”, a spus Mirabela Dauer la Antena Stars.

Mirabela Dauer e aproape de Dumnezeu

Ea a ținut să facă și o dezvăluire referitoare la Dumnezeu. Ea a menționat că are o legătura puternică cu divinitatea și a povestit cum și-a găsit sprijin în Dumnezeu și cum acesta a fost mereu alături de ea în momentele dificile.

„Eu sunt aproape de Dumnezeu pentru că El m-a ajutat, a fost entitatea care a stat lângă mine. Este ființa, entitatea, este sufletul meu. Eu îl divinizez pe Dumnezeu. Eu mă bucur foarte tare că sunt aproape de el și e minunat să îl ai în dreapta ta. Eu mă sprijin pe umărul Lui și m-a ajutat foarte tare.(…) Eu sunt cel mai bun roman, un roman în multe volume și din care ar ieși cel mai minunat film romantic tragico romantic horror pentru că viața mea a avut de toate.”, a spus Mirabela Dauer.

Are prieteni puțini dar adevărați

De altfel, ea a vorbit, în urmă cu ceva vreme și despre viața pe care o duce. Cântăreața a spus că își cumpără haine din orice magazin și nu ține cont dacă este vorba despre vreo firmă scumpă sau nu. Ea își dorește o viață liniștită și preferă să prieteni mai puțini, dar adevărați.

”Am o horă mică, nu mai am o horă mare. Suntem câțiva și buni, pe viață. Nu mai vreau să fiu dezamăgită, nu mai vreau să mă cert, nu mai am timp să mă împac. Eu am prieteni cu care mă duc la piață. Am făcut oamenii să aibă încredere în mine. Nu sunt o sclifosită sau o fandosită. Eu vreau să fiu om”, a declarat interpreta de muzică ușoară.