Mirabela Dauer și-a făcut cont pe TikTok

La cei 75 de ani ai săi, Mirabela Dauer vrea să fie la curent cu tot ce înseamnă rețetele sociale și interacțiunea permanentă cu admiratorii ei.

Vedeta a mărturisit, într-un interviu acordat recent, că vrea să țină pasul cu generația tânără, așa că a decis să își facă un cont pe TikTok. Un prieten apropiat, mai tânăr decât ea, a inițiat-o pe platforma respectivă, însă ea postează, contul fiind pe numele ei.

„De ce, nu am voie? Nu mi-a clonat nimeni contul, eu sunt”, a spus Mirabela Dauer în cadrul unui interviu acordat pentru EGO.

Mirabela Dauer nu are de gând să își schimbe look-ul prea curând

În cadrul acelui interviu, vedeta a recunoscut că nu este la fel de deschisă și când vine vorba de look-ul ei.

Mirabela Dauer a mărturisit că Liza Panait este singurul designer cu care colaborează pentru diverse proiecte, atât pentru că sunt prietene de ani de zile, dar și pentru că Liza Panait o cunoaște atât de bine încât nu este nevoită să îi dea prea multe indicații atunci când vine vorba de ținutele de care are nevoie.

Mirabela Dauer a recunoscut că nu a fost vreodată o împătimită a shopping-ului sau a modei, de aceea apelează cu încredere la amica ei.

Îndrăgita cântăreaţă nu cheltuie o avere la shopping: Niciodată nu am fost o victimă a modei

„Sunt prietenă cu Liza Panait de vreo 40 și ceva de ani. De-o viață suntem prietene. Toată viața. Mereu am apelat la ea când am avut nevoie. De fapt nu pot să zic că am apelat eu, ea are grija mea, nu eu. Eu nu mă agit foarte tare. Dacă mă ia la probe, vin, dacă nu, nu mă duc toată ziua la probe.

Sunt cuminte, că altfel mă bate. Eu nu îmi aleg nimic. Ea îmi face, ea știe materialul, ea știe tot ce vreau. Mă cunoaște mult prea bine. Nu colaborez cu alți designeri, doar cu ea”, a explicat vedeta.

„Niciodată nu am fost o victimă a modei, niciodată nu am cumpărat fără măsură. Eu sunt în general un om modest. Simplu. Să-mi placă mie. Nu mă interesează altceva”, a adăugat Mirabela Dauer.