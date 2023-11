Bruce Willis boală. Bruce Willis fost diagnosticat cu demență fronto-temporală, după ce familia sa anunțase, în martie 2022, că actorul se va retrage din activitate, ca urmare a diagnosticului de afazie, care îi afectează capacitatea de a se exprima și a scrie.

Invitată la emisiunea „The Drew Barrymore Show” Tallulah Willis a explicat de ce familia ei crede că este foarte important să nu ascundă nimic cu privire la boala „agresivă”, de care suferă tatăl său, diagnosticat la începutul anului cu demență frontotemporală, informează NBC News.

În februarie 2023, familia Willis a dezvăluit că vedeta din „Die Hard”, în vârstă de 68 de ani, a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD), după ce în urmă cu un an anunțase că se luptă cu afazie, o afecțiune care afectează capacitatea unei persoane de a vorbi și a scrie. FTD diferă de tipurile cunoscute de demență, cum ar fi Alzheimer, deoarece influențează comunicarea, funcționarea executivă, comportamentul și personalitatea.

Tullulah Willis a spus că familia ei, mama sa, Demi Moore, mama vitregă, Emma Heming Willis și surorile sale, Rumer, Scout, Mabel și Evelyn, a decis să nu ascundă nimic despre evoluția bolii lui Bruce Willis din câteva motive.

Tallulah Willis a recunoscut că nu știa nimic despre FTD până la diagnosticarea tatălui ei.

Ea a spus cum petrece timpul alături de tatăl său în aceste zile, explicând că ascultă adesea muzică.

Rugată să spună cum se simte tatăl ei, Tallulah Willis a răspuns:

În mai 2023, Vogue a publicat un eseu al lui Tallulah Willis, care a abordat sănătatea tatălui ei. Tallulah Willis, fiica în vârstă de 29 de ani a vedetei din „Die Hard”, a povestit cum și când a realizat că se întâmplă ceva cu tatăl său.

Ea a spus că suspecta de multă vreme o potențială boală a tatălui său.

„A început cu un o vagă lipsă a răspunsului, pe care familia a atribuit-o inițial pierderii auzului: „Speak up! „Die Hard” părea că urechile sale erau afectate”, a scris ea. „Mai târziu, acea lipsă a răspunsului tatei s-a extins și am început să o iau ca pe ceva personal. Are doi copii cu mama vitregă, Emma Heming Willis, și am crezut că nu-l mai interesează ce fac”, a continuat ea.