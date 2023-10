Creator al celebrului serial al anilor 80, „Moonlighting”, în care Bruce Willis a jucat alături de Cybill Shepherd, regizorul Glenn Gordon Caron a declarat că sănătatea actorului s-a deteriorat până la punctul în care vedeta „vede acum viața printr-o ușă cu ecran”, informează Giantfreakinrobot.

Caron a spus că Bruce Willis era un cititor pasionat, dar, din păcate, acum nu mai are abilitățile lingvistice de a se bucura de lectură. Caron susține că îl vizitează lunar pe bunul său prieten și simte că Willis îl recunoaște, chiar dacă doar pentru o perioadă scurtă de timp. Încercând să descrie o astfel de întâlnire cu prietenul său, regizorul a spus că e ca și cum Willis „vede viața printr-o ușă cu ecran”.

Bruce Willis s-a retras din actorie în 2022, după ce a fost diagnosticat cu afazie. Dar la începutul acestui an vedeta din „Die Hard” a fost diagnosticată oficial cu demență. În prezent, actorul se află în grija soției sale, Emma Heming, care face actualizări despre starea lui Bruce Willis prin intermediul rețelelor de socializare.

El spune că ține legătura cu soția lui Bruce, Emma, și are o relație frumoasă cu cei trei copii mai mari ai lui.

Caron a vorbit și despre cât de încântat a fost Bruce Willis să audă că Moonlighting este acum disponibil pe platforma de streaming. În timp ce Willis duce o luptă grea cu o boală care progresează, fără a exista un remediu, moștenirea lui rămâne, grație rolurilor pe care le-a avut de-a lungul carierei în televiziune și film. Părea că urechile sale erau afectate

Actorul american, în vârstă de 67 de ani, a fost diagnosticat, anul trecut, cu afazie, o afecțiune care cauzează dificultăți de vorbire.

Tallulah Willis, fiica în vârstă de 29 de ani a vedetei din „Die Hard”, a povestit, într-un eseu emoționant pentru revista Vogue, cum și când a realizat că se întâmplă ceva cu tatăl său, scrie NbcNews.

Ea a spus că suspecta de multă vreme că tatăl său este bolnav.

„A început cu un o vagă lipsă a răspunsului, pe care familia a atribuit-o inițial pierderii auzului: „Speak up! „Die Hard” părea că urechile sale erau afectate. Mai târziu, acea lipsă a răspunsului tatei s-a extins și am început să o iau ca pe ceva personal. Are doi copii cu mama noastră vitregă, Emma Heming Willis, și am crezut că nu-l mai interesează ce fac”, a scris ea.