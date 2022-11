Așadar, Vladimir Putin, în vârstă de 70 de ani, s-a întâlnit luni, 28 noiembrie, cu președintele Kazahstanului Kassym-Jomart Tokayev. Întrevederea a atras imediat atenția, iar reacția presei internaționale nu a întârziat să apară.

Tabloidul britanic The Sun a amintit de zvonul că Vladimir Putin ar fi „grav bolnav” și a descris întâlnirea dintre el și Tokayev.

„În timpul discuțiilor tensionate de la Moscova, picioarele lui Putin s-au mișcat și au avut spasme – un simptom al bolii Parkinson. Imaginile au arătat cum picioarele sale se mișcă și îi bat în timp ce vorbea în fața camerelor de filmat despre „semnificația specială” a întâlnirii.

De asemenea, a fost văzut cum își strângea brațul drept cu mâna stângă pe tot parcursul discuțiilor – la câteva luni după ce a fost fotografiat șchiopătând pe un covor roșu cu brațul drept atârnând moale lângă el. Acest lucru vine după ce documente de spionaj bombă divulgate de The Sun Online au părut să confirme că Putin suferă de boala Parkinson în stadiu incipient și de cancer pancreatic, după luni de zvonuri”, a scris publicația din Marea Britanie.

Potrivit sursei menționate, Putin și Tokayev au făcut schimb de documente cu o mică strângere de mână și contact vizual de scurtă durată.

„Tiranul rus a fost snopit de Tokayev, în timp ce liderul kazah și-a exprimat foarte clar dezaprobarea față de invazia rusă în Ucraina. La ceremonia de semnare, Tokayev s-a așezat în fața gazdei sale și nu s-a implicat cu liderul rus. După ce au făcut schimb de semnături pe un document care marca 30 de ani de relații diplomatice, Tokayev a ținut pentru scurt timp acordul cu Putin și apoi l-a înmânat în grabă unui consilier”, a scris The Sun.

Mai apoi, Vladimir Putin a ținut în mână copia sa a acordului în timp ce poza pentru camerele de luat vederi cu o față „umflată și obosită”.

Tokayev a declarat că există „toate motivele” să fie mulțumit de relațiile dintre Rusia și Kazahstan, însă a lansat și un avertisment pentru Vladimir Putin.

„Trebuie să privești înainte și în acest scop am venit aici”, a declarat Kassym-Jomart Tokayev.

🇰🇿🇷🇺 Kazakh leader Kassym-Jomart Tokayev meets with Russia’s Vladimir Putin in an apparent attempt to reinforce ties after disagreements over Ukraine. pic.twitter.com/JFfZZEHvdR

— Metro Response | NewsNow (@MetroResponse) November 28, 2022