Anunțul momentului pentru absolut toți pensionarii din România!

Declarația președintelui PNL a fost făcută la Palatul Parlamentului, unde a subliniat că „există anumite categorii în România unde există restricţii pentru care nu pot să aibă venituri”.

„Noi susţinem ca toate pensiile în România să fie bazate pe contributivitate, pentru că există anumite categorii în România unde există restricţii pentru care nu pot să aibă venituri şi atunci bineînţeles că trebuie să ducem pe toată lumea pe contributivitate. Este un criteriu de la care nu abdicăm. În acelaşi timp, reforma pensiilor este în PNRR. Va trebui să fie implementată în 2023. Deci, tot sistemul de pensii, toate pensiile – în PNRR scrie foarte clar ‘pensiile speciale sau pensiile de serviciu, toate vor trece pe sistem de contributivitate’ – şi atunci se rezolvă această problemă pentru toate aceste categorii”, a declarat Florin Cîțu.

În 2023 va trebui implementată reforma pensiilor

De asemenea, acesta a spus și că în 2023 va trebui implementată reforma pensiilor.

„Trebuie să găsim o soluţie. Aşa cum avem acele pensii pentru persoane care au lucrat, de exemplu, în anumite sectoare în economie, unde nu aveau contributivitate… Această reformă a pensiilor are mai multe obiective: să fie sustenabilă, să fie echitabilă şi să aibă acea limită de cheltuieli din buget, ca procent din PIB. (…) La Ministerul Muncii exista o echipă care se ocupa. Acum, Ministerul Muncii a trecut la PSD. Vom vedea cum să fie accelerată această reformă. Cred că în 2023 trebuie să fie implementată, atunci este milestone, deci avem tot anul viitor pentru a face reforma pensiilor”, a completat Florin Cîţu.

Florin Cîțu: Nu s-a discutat de nicio creștere de salarii

Anterior, Florin Cîţu a declarat că la ședința de luni a coaliției de guvernare nu s-a discutat despre o majorare a salariilor, punctând că orice creştere de cheltuieli, în special sociale, trebuie să aibă în spate o sursă de finanțare.

„Nu s-a discutat ieri de nicio creștere de salarii. Ştiţi foarte bine că există o reformă în PNRR, o reformă a salarizării, care va face legătura între performanţă şi venit. Orice creştere de cheltuială, în special una socială, trebuie să aibă în spate o sursă de finanţare, să nu afecteze deficitul bugetar.

Ştiţi foarte bine că paradigma prin care noi am funcţionat în 2020 şi 2021 a fost să punem cât mai mulţi bani către investiţii, cu investiţii avem creştere economică, s-a văzut în 2021, de 7% şi din acea creştere economică poţi să plăteşti cheltuieli suplimentare. De aceea am avut bani anul acesta pentru a reduce factura la energie pentru cetăţenii români, pentru că am avut venituri mai mari la buget.

Dacă schimbăm paradigma există riscuri foarte mari, acestea sunt încetinirea creşterii economice şi să nu mai avem venituri suplimentare la buget ca să putem în viitor să creştem şi pensii şi salarii”, a explicat preşedintele PNL la Senat.