Accidentul a avut loc în jurul orei 10:00 și a implicat autoturismul lui Gigi Becali și o altă mașină în care se aflau două femei. Potrivit informațiilor de la fața locului, nu au existat răniri, ci doar pagube materiale minore.

Finanțatorul echipei FCSB a declarat inițial că nu a fost vorba de un accident în sensul clasic al cuvântului, ci că el doar a oprit într-un sens giratoriu pentru a discuta cu cele două femei care se aflau în cealaltă mașină. Acest lucru, conform legilor rutiere, este interzis și poate fi considerat o abatere.

Întâmplarea a avut loc fix în fața bisericii pe care Gigi Becali a construit-o în zona Pipera. Ulterior, într-o declarație pentru stiripesurse.ro, Gigi Becali a menționat că nu a fost vorba de niciun accident și a subliniat că a staționat acolo pentru a discuta cu cele două femei, pe care le-a descris ca având „originile machedonești, ca și el”.

„Sunt minciuni, n-am făcut niciun accident. Ce, dacă am oprit într-un sens giratoriu, am făcut accident? Am oprit acolo ca să vorbesc cu niște doamne machedoance”, a declarat Gigi Becali.