Gigi Becali a declarat că este important să ne îndeplinim datoria și să votăm. A menționat că în lipsa votului, Coldea poate acționa cum dorește. El a subliniat că la primărie se votează și a încurajat consecvența în acest sens.

În ceea ce privește alegerile europene, a spus că votează pentru schimbare, dorind ca țara să strălucească.

Patronul FCSB a menționat la postul România TV că sunt mulți oameni care se încurcă la vot. El a relatat că s-a întâmplat să se confunde și el, punând un vot pentru AUR în loc să-l pună la primărie, sub forma „primar AUR”.

El a explicat că a trebuit să-și anuleze votul și să îl voteze din nou. În final, a subliniat că votează pentru o Românie care să strălucească.

„Da, prea mult, sunt oameni care se și încurcă… M-am încurcat că am pus pe AUR și era de fapt la primărie și am pus primar AUR.

Eu am pus AUR. Am anulat votul, am luat altul. Votăm pentru o Românie care sa strălucească ca aurul”, a spus Becali.