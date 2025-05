Cristian Sima a declarat, în cadrul unei emisiuni moderate de Denise Rifai, că dacă George Simion va câștiga alegerile, există persoane față de care acesta ar avea frustrări și dorință de răzbunare. Sima a afirmat că Simion va începe cu Gigi Becali, iar apoi se va ocupa și de Călin Georgescu, deși ambii l-au susținut într-un fel sau altul.

„Mic dictator, nemic dictator, nu stau acum să mă pronunț, dar eu vă spun că așa va fi. Pentru că omul când e frustrat și are de plătit niște polițe, asta va face. Și așa va face. Așa, în prima zi se ocupă de Gigi Becali, în a doua zi se ocupă de Călin Georgescu”, a afirmat Sima, potrivit Fanatik .

Întrebat dacă Becali este conștient că ar putea fi vizat, Sima a spus că nu crede acest lucru, dar a susținut că liderul AUR ar avea de plătit „tot felul de polițe” adunate în timp. El a adăugat că Simion a fost tratat cu ușurință în Parlament în ultimii ani, însă acum ar avea ocazia să reacționeze, dacă va deveni președinte.

„Multe polițe are de plătit. Tot felul de polițe. Tot felul de polițe pe care le are de plătit și le-a strâns. Gândiți-vă cu omul ăsta de ani de zile, e mișto în Parlament, mișto tuturor. Cum a ajuns președinte pe votul antisistem, că de fapt l-au votat pe Georgescu și uite, s-a ajuns. Și ce am făcut anulând alegerile? În loc de Călin Georgescu cu 22%, avem Simion cu patruzeci. E bine? Nu știu dacă e bine. Nu cred că e bine. Și cred că asta e o problemă”, a spus Sima.