Florin Piersic a susținut la sfârșitul săptămânii trecute un concert alături de Filarmonica de Stat George Enescu. Actorul a petrecut astfel două nopți în Botoșani, fiind cazat la hotelul de lângă primărie. Acesta a trăit câteva experiențe inedite, pe care le-a și povestit publicului botoșănean.

Florin Piersic a fost impresionat de un muzician orb

Florin Piersic a spus că într-una din serile petrecute în orașul natal al lui Mihai Eminescu, a auzit pe cineva cântând la acordeon și i-a plăcut foarte mult. Însă ceea ce l-a impresionat cel mai tare a fost faptul că muzicianul respectiv era orb. Actorul a mai spus că mult timp, a luat lecții de muzică, și a ajuns să stăpânească foarte bine pianul, dar cântă binișor și la acordeon, scrie botosaneanul.ro.

„Ieri, la hotel, am auzit cântând cineva la acordeon. Și mi-a plăcut cum cântă. Și atunci am coborât și i-am dat niște bani. Nu, doamnă. Am făcut bine, că ați făcut așa (se adresează unei doamne din public, minutul 1:10, n.r.). Era orb. Vă dați seama? Era orb și cânta grozav. Eu, Florin ăsta care-l știți cât de cât, eu am luat lecții de la profesorul Lucaciu, fratele Teodorei Lucaciu care era solistă la Opera din București”, a povestit acesta.

Actorul a susținut un concert cu sala plină

Florin Piersic a fost atât de impresionat de acordeonist, încât i-a cerut să vină și seara următoare să cânte.

„M-a impresionat omul acesta foarte tare. Și i-am zis să vină și aseară. A venit iarăși și a început să cânte. Un singur cântec nu l-a clămpănit « Bésame Mucho» pe care-l iubesc eu foarte mult. Dar eu nu i-am spus să-l facă, că-l făcea, sau îl cânta. Și iar i-am dat bani. Vreau să vă spun ceva, în ultima vreme, sincer vă spun, sunt atât de impresionat de anii care trec atât de repede încât orice faptă pe care o văd, legată nu numai de mine, de tot ce se petrece în jur, toate aceste lucruri mă impresionează extraordinar”, a mai povestit acesta.

Actorul s-a arătat impresionat și de Casa Sindicatelor, care are o capacitate de 700 de locuri, dar mai ales de faptul că toate s-au ocupat pentru concertul în care a fost invitat de onoare. Acesta a spus și că având în vedere vârsta pe care o are, cel mai probabil nu va mai ajunge la Botoșani.