De ce Gabriela Cristea nu mai vorbește deloc cu tatăl ei?

Deși se bucură de ani de zile de un succes răsunător pe plan profesional și are o familie frumoasă, alături de Tavi Clonda, Gabriela Cristea nu are o viață roz. Vedeta a trecut prin momente dificile în trecut și a ajuns să fie rănită de oamenii la care ținea cel mai mult.

Prezentatoarea TV nu mai vorbește cu tatăl ei de ani de zile pentru că acesta ar fi încercat să profite financiar de pe urma statutului ei. Vedeta a spus că o înțelege pe Meghan Markle, soția Prințului Harry, al cărei tată a vrut să facă bani de pe urma ei, oferind declarații despre ea presei internaționale, chiar dacă o părăsise în copilărie.

„Este un capitol încheiat în viața mea, așa am ales. Poate că Dumnezeu mi-a dat această situație în trecut pentru că și eu trebuie să învăț niște lecții în viață. Eu vreau să spun doar atât și voi încheia capitolul ăsta: m-am recunoscut cumva în povestea de viață a lui Meghan Markle.

Este foarte grav, în momentul în care cei pe care îi consideri cei mai importanți oameni în viața ta, și așa ar trebui să fie, încearcă să facă bani pe spinarea ta. E foarte dureros!”, a explicat vedeta în cadrul podcastului „După faptă și răsplată” de pe canalul de Youtube „Metropola TV”.

Gabriela Cristea a început să muncească în televiziune în anul 1994, iar la un moment dat ajunsese să câștige 20.000 de euro. Vedeta primea acest salariu când prezenta „Mireasă pentru fiul meu” de pe Kanal D.

„Lucram foarte mult, dar și câștigam foarte mulți bani – 20.000 de euro la momentul acela, vorbim de vreo 15 ani în urmă, când erau niște bani. Oamenii poate se gândesc că ce frumos câștigam eu banii ăștia pentru că dădeam din gene.

Nu, munceam de dimineața până seara. M-am și îmbolnăvit în perioada aia pentru că poate oamenii nu știu ce înseamnă să muncești în televiziune. Stresul este foarte mare. Nici nu știu când încasam banii”, a zis ea.

Gabriela Cristea a avut probleme de sănătate din cauza emisiunilor TV

În acea perioadă, programul ei începea la 7 dimineața și se întorcea acasă abia după miezul nopții. Duminica era singura zi din săptămână în care putea să se odihnească. Din cauza stresului, vedeta s-a confruntat cu probleme cu tiroida. La un moment dat, a vrut să facă o pauză pentru a avea grijă de sănătatea ei, însă fostul ei soț nu a înțeles-o.

„Eu am zis că vreau să mă opresc. Că vreau să fac o pauză măcar de un an, să-mi iau un an în care să nu fac nimic și să îmi văd de sănătatea mea și să mă odihnesc efectiv. (…). El nu a fost de acord.

Mi-a zis că el nu înțelege cum de pot eu să-mi permit să renunț așa de ușor la 20.000 de euro. Și acum, când cineva îmi cere socoteala pentru un leuț pe care eu îl câștig, mi se ridică așa părul în cap. Am rămas cu niște sechele. Eu am zis Gata, stop, nu mai pot. Du-te tu. Du-te tu și fă tu ceva”, și-a amintit vedeta.