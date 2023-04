Tavi Clonda spune că nu a înșelat-o pe Gabriela Cristea

În cadrul unei emisiuni TV, Tavi Clonda a vorbit despre infidelitate. Vedeta a recunoscut că și-a înșelat foste partenere de viață pentru că nu le iubea, dar a spus că nu a înșelat-o pe Gabriela Cristea. Acesta a atras, de altfel, atenția doamnelor și domnișoarelor, spunându-le că bărbatul vrea trei lucrui: sex, afecțiune și mâncare, iar când nu are afecțiune merge în altă parte.

„O întrebare foarte bine pusă. Ai înșelat în dragoste, nu într-o relație. Băi, în dragoste nu am înșelat. Când eram mai tânăr așa în relații… dar nu o iubeam. (Gabriela Gristea) Ea este iubirea vieții mele, dar când iubești, eu cel puțin când am iubit nu am înșelat. Mare prost am fost, mare prost. Glumesc. Când iubești cu adevărat și primești cumva, că poți să iubești, dar dacă ea nu îți dă nimic acolo, la un moment dat, te duci că ești bărbat.

Asta ziceam și pe story-urile mele. Un bărbat vrea doar trei lucruri, vrea sex, vrea afecțiune, nu iubire, că iubire ar trebui să existe, afecțiunea e altceva, e manifestarea iubirii și bineînțeles mâncare, dar asta cu mâncarea, uite, îți mai faci și singur”, a explicat Tavi Clonda în cadrul unei emisiuni TV.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda așteaptă al treilea copil?

Declarația sa a fost făcută la câteva zile distanță după ce Gabriela Cristea a fost întrebată dacă mai vor copii. Prezentatoarea TV a mărturisit că nu își dorește alt copil, dar că a trecut recent prin mari emoții fiindcă a crezut că e însărcinată. Spre bucuria ei, rezultatul testului de sarcină a ieșit negativ.

„Un băiețel, da… Nu, nu mai este cazul, s-a închis robinetul bine sau nu știu cât de bine, dar nu, nu este cazul. Dar am făcut, într-adevăr, un test de sarcină, doar că nu au ieșit două liniuțe”, a zis Gabriela Cristea în cadrul unui podcast.

Gabriela Cristea (48 ani) și Tavi Clonda (43 ani) s-au căsătorit în 2015 și, după numai un an de căsnicie, cei doi au devenit părinți pentru prima dată. În 2019, prezentatoarea TV a adus pe lume a doua fetiță care le-a completat tabloul de familie.