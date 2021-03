Conform evidențelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), publicate miercuri, agenţii economici oferă 9.739 locuri de muncă la nivel naţional, transmite Agerpres.

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (865); operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (429); lucrător comercial (385); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (300); vânzător (262); agent de securitate (235); şofer autocamion/maşină de mare tonaj (200); muncitor necalificat în industria confecţiilor (198); manipulant mărfuri (192); sudor (172).

Cele mai multe locuri de muncă pentru persoanele fără studii

Dintre cele 9.739 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 670 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator, inginer mecanic, manager proiect, consilier/expert/inspector/economist etc.), 2.038 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, agent de vânzări, agent de securitate, funcţionar informaţii clienţi, cofetar etc.) şi 3.184 pentru persoanele cu studii profesionale (operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tâmplar universal, lucrător comercial, sudor, lăcătuş mecanic, dulgher, confecţioner-asamblor articole din textile etc.).

Restul locurilor de muncă, respectiv 3.847, sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, agent securitate, manipulant mărfuri, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide etc.).

Locuri de muncă disponibile și în țările europene

Potrivit sursei citate, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 410 locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Danemarca – 310 locuri de muncă pentru: lucrători în agricultură, specialist IT; Norvegia – 59 locuri de muncă pentru: medic, măcelar, dezosator, ghid (stagiar) pentru caiac, mecanic echipamente agricole, mecanic semiremorcă, mecanic auto, vopsitor auto, tinichigiu auto, zidar/faianţar; Suedia – 20 locuri de muncă pentru: culegător căpşuni.

De asemenea, în Malta sunt disponibile 5 locuri de muncă pentru: coordonator clinică ce oferă servicii de asistenţă medicală veterinară; în Polonia – 5 locuri de muncă pentru: dulgher, zidar, fierar betonist; Germania – 4 locuri de muncă pentru: şofer de camion; Finlanda – 4 locuri de muncă pentru: tinichigiu, operator-procesator de miere, apicultor; Belgia – 2 locuri de muncă pentru: leader în domeniul angajament clienţi (coordonator compartiment); Irlanda – un loc de muncă pentru: coordonator clinică ce oferă servicii de asistenţă medicală veterinară.