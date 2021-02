Amenzi pe bandă rulantă pentru angajatori! Potrivit comunicatului de la ITM București, în data de 10 februarie 2021, instituția a întreprins o acțiune de control în domeniul construcțiilor condusă de dl. inspector șef Constantin Bujor.

ITM București mai precizează că la acțiune a participat și dl. inspector general de stat Dantes Nicolae Bratu din cadrul Inspecției Muncii.

”Actiunea s-a desfasurat pe raza municipiului Bucuresti, respectiv: str. Verzisori, str. Avalansei si str. Constantin Mile cu sprijinul a 4 echipaje de politie din cadrul D.G.P.M.B., respectiv 8 lucratori.”, se mai arată în comunicat.

Care au fost obiectivele acțiunii

”Obiectivele actiunii au fost: -identificarea si combaterea muncii nedeclarate; -verificarea modului de respectare a dispozitiilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca; -modul de respectarea a prevederilor Legii nr. 55/2020 pentru limitarea raspandirii infectiei cu SARS –CoV-2 (COVID 19)”, se mai arată în comunicatul de presă din partea ITM București.

Actiunea s-a desfasurat cu un total de 14 de inspectori de munca (10 inspectori de munca din cadrul Serviciului Control Munca Nedeclarata si 4 inspectori de munca din cadrul Serviciului Control Securitate si Sanatate in Munca) dotati cu echipamente de protectie.

Amenzi pe bandă rulantă pentru angajatori

Urmare a actiunii mai sus mentionate:

-au fost efectuate 10 controale de specialitate in domeniul relatiilor de munca si in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-din totalul de 69 de persoane identificate pe baza de fisa de identificare prevazuta de H.G. nr. 488/2017, 58 de persoane au incheiate contracte individuale de munca in forma scrisa;

-11 persoane desfasurau activitati fara a avea incheiate in forma scrisa contracte individuale de munca conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, modificata si completata;

-au fost dispuse 3 sistari de activitate in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-au fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 252 000 lei.

