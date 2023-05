Cei care au reușit să obțină liber de la angajator și pe 2 iunie, pentru a face punte cu toate celelalte zile libere legal, și-au făcut deja planuri, iar faptul că locurile la trenurile spre litoral și Valea Prahovei sunt deja ocupate aproape în totalitate anunță o vacanță aglomerată.

Mai mult de jumătate dintre respondenții la un sondaj bestjobs susțin că nu vor lucra în perioada 1-5 iunie sau sunt deja în concediu de la începutul acestei săptămâni, iar mulți dintre cei care rămân activi se așteaptă ca 2 iunie să fie o zi lejeră. Doar 12% au menționat că vor lucra în toată această perioadă, inclusiv în zilele libere legal de 1 și 5 iunie.

Jumătate dintre cei care și-au luat concediu vor rămâne în oraș

Dintre cei care și-au luat concediu, aproape jumătate preferă să rămână în oraș, plănuindu-și activități în afara locuinței, mulți dintre ei încercând să evite aglomerația și să petreacă timpul alături de copii, familie și prieteni. Alți 20% spun că vor petrece în afara orașului în care locuiesc.

Aproape 30% dintre respondenții sondajului bestjobs au cel puțin 2 copii, iar aceste zile libere reușesc să le aducă o bucurie în plus, având ocazia de a petrece mai mult timp de calitate alături de ei.

Timp liber suplimentar pentru relaxare

„Alăturarea acestor zile libere legale a dat șansa multor angajați români să își ia timp suplimentar pentru relaxare și încărcare a bateriilor, mai ales după un început de an destul de aglomerat pentru cei mai mulți dintre ei. În plus, pentru părinți, această minivacanță este ocazia perfectă de a investi în relația cu copiii lor, ziua de 1 iunie reușind astfel să își îndeplinească scopul. Unele companii au acordat și beneficii extra-salariale, un motiv în plus de bucurie pentru angajați înainte de începerea sezonului de vară”, spune Ana Vișian, Marketing Manager bestjobs.

Unii români au primit beneficii extra-salariale de la angajatori

Peste 25% dintre respondenți susțin că au primit beneficii extra-salariale din partea angajatorilor. Printre acestea se numără o zi liberă în plus la minivacanță, o sumă de bani sau un coș cu alimente sau dulciuri pentru copii. Sondajul bestjobs a fost realizat în luna mai, cu participarea a 946 utilizatori de internet.