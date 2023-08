De acum înainte, la CNAS, va funcționa Comisia pentru Dialog Permanent cu Pacienții, un forum de colaborare permanentă între CNAS și asociațiile de pacienți din România.

Azi, a avut loc o primă întâlnire în care au fost puse bazele acestui parteneriat, la care au participat peste 50 de asociații ale pacienților din România. Până acum, au fost identificate peste 200 de astfel de organizații. Toate asociațiile constituite legal care reprezintă interesele pacienților și care doresc să intre în acest parteneriat instituțional, sunt rugate să trimită un mesaj la dialogpacienti@casan.ro.

Andrei Baciu, fost vicepreşedinte al Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) și fost secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, a fost numit preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

„Articol unic. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Romică-Andrei Baciu se numeşte în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”, este decizia publicată, joi, în Monitorul Oficial.

La scurt timp, Andrei Baciu a postat un mesaj special pe rețelele sociale, în care le-a mulțumit președintelui Partidului Național Liberal (PNL), Nicolae Ionel Ciucă, și colegilor săi pentru susținerea și încrederea acordată, precizând că va face lucruri bune pentru pacienții din România și din postura de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), privind încrezător spre viitor.

„(…) Voi putea face lucruri bune pentru pacienții din România și din postura de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Îi mulțumesc președintelui Partidului Național Liberal, Nicolae Ionel Ciucă, și colegilor mei liberali pentru susținerea și încrederea acordată în această nouă postură.

Cu un sentiment de sinceră recunoștință, doresc să mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat. Fie din postura de simpli cetățeni, de echipe, organizații sau instituții cu care am lucrat în vremuri deloc simple și am făcut echipă în momente de mare dificultate”, a scris el, joi, pe contul său de Facebook.