Povestea Fun Science începe în 2005 când Viorel Stoica, tatăl Andreei Stoica, aducea în România franciza europeană. Franciza își propune să prezinte copiilor diferite experimente științifice interesante, distractive, prin intermediul „Profesorilor Trăsniți”.

Afacerea a ajuns să fie gestionată de Andreea Stoica, la bază absolventă de actorie, dar cu studii în Administrarea Afacerilor, artă și în prezent doctorandă la ASE. În 2013 a luat naștere primul proiect al asociației Fascination, SCIKIDS Festivalul Științei, considerată a fi una dintre cele mai mari provocări ale antreprenoarei.

Andreea Stoica a fost una dintre premiatele Revistei Capital la categoria „Societatea Civilă”.

CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Cum poate știința să fie popularizată în România

ANDREEA STOICA: Proiectul “Stiinta Altfel” este proiectul asociației noastre, Asociatia Fascination, susținut de Smart Point Consulting. Este un proiect care se derulează anual, începând din 2019. Scopul acestuia este popularizarea științei in rândul copiilor avand la baza lecțiile de chimie si fizica din programa școlară. Acesta este derulat sub forma unei emisiuni difuzate pe canalul de YouTube/ProfesoriiTrasniti.

Emisiunea ,,Știința Altfel” a debutat în anul școlar 2019-2020 cu 24 de episoade, 10 de fizică de clasa a VI-a și 14 de chimie de clasa a VII-a. Am continuat cu o a doua parte a proiectulu in anul școlar 2021-2022 care a inclus 10 episoade de chimie pentru clasa a VIII-a, inspirate din lecțiile ce se regăsesc în programa școlară, iar in 2022-2023 finalizam proiectul cu ultimele 20 de episoade din fizica clasa a VII -a si a VIII a, urmând ca ulterior, toate video-urile încărcate, sa rămână pe YouTube pe termen nelimitat pentru a ajuta generațiile urmatoare de copii, sa descopere fizica si chimia intr-un mod amuzant si plin de experimente.

Lecțiile au fost realizate și moderate după un concept Fun Science și adaptate într-un limbaj accesibil copiilor cu ajutorul specialiștilor în domeniu: Daniela Blănariu, profesor de fizică la Școala Gimnazială nr. 156, Simona Constantin, profesor de chimie la Liceul Tehnic Cezar Nicolau și Oana Drăguț, Victor Postelnicu, Ioana Georgisan, profesor de fizica la Liceul Genesis.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

ANDREEA STOICA:Primul proiect realizat in cadrul asociației a fost SCIKIDS Festivalul Științei a cărui ediție a avut loc in 2013. Bugetul primei ediții a fost de 1000 de lei. Bugetul a acoperit un banner si gustarea voluntarilor care au ajutat la realizarea acestuia.

Banii nu sunt o condiție a succesului

As încuraja pe oricine sa pornească pe calea îndeplinirii visului sau, fără sa tina cont de o situație financiară anume. Mulți oameni au o frâna mentală in privința aspectului financiar atunci când se gândesc la începutul realizarii unui proiect si uita ca alături de bani exista in triunghiul resurselor, oameni si timp care pot compensa. Atunci când nu dispunem de bani, putem suplimenta prin oameni ( care pot fi prietenii si rudele noastre sau simple cunoștințe) si prin timp. Când nu dispunem de timp, suplimentam cu bani si oameni si tot așa.

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

ANDREEA STOICA: Foarte multa pasiune, perseverenta si viziune.

CAPITAL: Cum arată programul dvs. zilnic?

ANDREEA STOICA: Programul meu zilnic e haotic si imprevizibil. Zilele nu seamănă niciodată una cu cealalta.

Sunt foarte focusată pe relațiile interumane si rareori stau lipita de un birou.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă? (atât profesionale cât și personale)

ANDREEA STOICA: Am reușit sa supravietuim pandemiei, am continuat online, inclusiv cu edițiile proiectului nostru SCIKiDS Festivalul Științei si suntem pe cale sa finalizam proiectul Stiinta Altfel, proiecte extrem de importante pentru educarea copiilor societății noastre.

CAPITAL: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

ANDREEA STOICA: Sunt pasionata de cinematografie, citesc cu plăcere non-ficțiune si iubesc drumetiile.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

ANDREEA STOICA: Educația continua iar acest lucru este valabil si pentru bărbați.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

ANDREEA STOICA: Entuziasta.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

ANDREEA STOICA: “Priviti din nou acel punct. Acolo ne aflam noi. Este casa noastra. Suntem noi. Pe acesta si-au trait si isi traiesc viata toti cei pe care-i iubesti, toti cei pe care-i stii, toti cei despre care ai auzit si, pana la urma, toate fiintele umane care au existat. Acolo se afla totalitatea bucuriilor si suferintelor noastre, mii de religii, ideologii si doctrine economice increzatoare, fiecare vanator si culegator, fiecare erou si las, fiecare creator si distrugator de civilizatie, fiecare rege si taran, fiecare tanara pereche indragostita, fiecare mama si tata, copil plin de speranta, inventator si explorator, fiecare moralizator, fiecare politician corupt, fiecare «superstar», fiecare «lider suprem», fiecare sfant si pacatos din istoria speciei noastre a trait acolo – pe un fir de praf suspendat intr-o raza de soare.

Sa apreciem… VIATA. Atat doream sa zic, de fapt!”

Carl Sagan