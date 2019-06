Datele financiare arată câţi bani câştigă, cu adevărat, Andreea Marin. Vedeta deţine mai multe firme prin care îşi derulează afacerile, „A&A Partners SRL”, “A&C Partners SRL” şi “A&D Partners SRL”, toate specializate în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, scrie wowbiz.ro.

Conform ultimelor date de la Ministerul de Finanţe, valabile pentru 2018, „A&A Partners SRL” a avut un profit net de 162.278 lei, “A&D Partners SRL” unul de 63.8238 lei, în timp ce “A&C Partners SRL” a bifat o pierdere de 102.613 lei. Aşadar, bilanţul pe 2018 al acestor firme arată că acestea i-au adus 123.503 lei.

Vedeta mai are o firmă, „Free by AM SRL”, specializată în “comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”, care a făcut un profit de 105.730 de lei în 2018. Astfel, toate firmele Andreei Marin au produs 229.233 de lei, adică aproximativ 50.000 de euro.

Ce va face Andreea Marin când va ieși la pensie

Andreea Marin știe ce va face când va ieși la pensie. Vedeta le-a mărturisit fanilor ce are de gând să facă la bătrânețe.

Andreea Marin are o grădină ca-n povești. Vedeta se ocupă de florile ei, dar și de legumele și fructele pe care le are. Cu orice ocazie pe care o are, prezentatoarea TV nu ezită să le arate fanilor ei rodul muncii sale. Așa se face că Andreea Marin știe exact ce va face atunci când va ieși la pensie.

“M-am hotărât: când mă retrag la pensie, voi fi de găsit printre florile mele. Nimic nu mă inspira mai mult, umplându-mi totodată privirile şi inima, decât mireasma, culoarea şi prospeţimea acestui crampei de natură, grădina mea”, a scris Andreea Marin în dreptul fotografiei din grădină.

