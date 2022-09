„Zâna Surprizelor”, cum mai este cunoscută Andreea Marin a povestit în urmă cu câțiva ani despre o un moment penibil din televiziune care a devenit între timp un motiv de amuzament pentru vedetă. Ea a vorbit despre o căzătură memorabilă în direct care s-a petrecut chiar într-o zi de 1 aprilie.

A trăit inițial un șoc

Andreea Marin a povestit că totul s-a petrecut în direct, într-un platou nou de filmare, într-o zi de 1 aprilie. Chiar atunci când a coborât pe scara din noul platou, vedeta a alunecat și a căzut, mărturisind că la acel moment a trăit un șoc imens.

„Am simțit așa cum îmi pică sufletul. E o poveste pe care mulți și-o amintesc, era o emisiune de 1 aprilie, așa s-a nimerit, studio nou, frumos, strălucitor, neatins de pașii omului și o scară uriașă pe care eu coboram uneori la începutul emisiunii. O scară lucioasă, nou-nouță, spiralată. Pe tocuri, cu rochie lungă … ideea era că mâna curentă era solidă, scara la fel de solidă, dar alunecoasă”, a povestit vedeta în emisiunea „Teo Show” în urmă cu câțiva ani.

Andreea Marin a găsit rapid o soluție

Chiar dacă în primă fază oamenii din platou s-au arătat îngrijorați și au vrut să o ajute, Andreea Marin a avut prezență de spirit și a luat totul în glumă, profitând de faptul că este 1 aprilie. Vedeta a spus că este doar o primă glumă din emisiune, iar oamenii au râs și au aplaudat-o pe prezentatoare.

„Am pășit, am mers doi, trei pași, pe aplauzele oamenilor, erau 250 de oameni în sală, și după câțiva pași m-am dus din capul scării până în jos, am alunecat … Ce a fost foarte interesant, și nu regret, a fost că acele câteva clipe, câteva secunde a durat, nu mai mult, dar mi s-au părut o veșnicie. Nu știu câte idei îți pot trece prin minte în doar trei secunde de groază.

Când am ajuns la bază m-am ridicat imediat, am avut puterea, adrenalina și ce am văzut a fost suflul publicului, care în loc să izbucnească în râs, oamenii au făcut, la unison, gestul acela de ajutor, să se ridice și să mă ajute, să mă prindă. M-am ridicat și am spus: Aceasta este prima păcăleală a serii! Și toată lumea a început să aplaude și să râdă și s-a dezamorsat acel moment interesant”, a mai povestit Andreea Marin.