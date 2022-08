Andreea Marin a vorbit despre o perioadă sumbră din viața ei. Zâna susține că au fost momente în care nici măcar nu a știut să spună ”nu”. Într-un interviu acordat pentru ego.ro, Andreea Marin susține că îi păsa atât de mult de oamenii din jurul ei încât suferea în momentul în care trebuia să ofere un refuz.

Câțiva ani mai târziu însă, vedeta a reușit să își facă curaj și să poată să spună ”nu” atunci când a fost cazul și totodată, a putut să își găsească și echilibrul de care avea nevoie.

„Mulți ani nu am știut să spun NU și sufeream atunci când trebuia să refuz pe cineva. Până la urmă am învățat pentru că este nevoie de sănătate, de echilibru pentru fiecare dintre noi. Am învățat și să spun: „Asta nu reușesc să rezolv”. Pur și simplu”, a povestit Andreea Marin pentru EGO.ro.

Ce scrie în cartea lansată de Andreea Marin?

Menționăm faptul că recent, Andreea Marin a lansat și o carte ”Nu există nu se poate”, în care vorbește despre trăirile pe care le-a avut, dar și despre situațiile care au făcut-o să devină femeia care este astăzi.

Zâna susține că a făcut și ea greșelile ei și că este conștientă de defectele sale, însă se bucură de faptul că a reușit să clădească ceva în ultimii ani de zile și totodată, că a reușit să se și descopere.

„Sunt un om ca toți ceilalți, dincolo de toate rolurile asumate în timp, pe care am încercat să le împlinesc așa cum am putut mai bine mereu. Poate că diferența o face tocmai viața, care m-a testat îndeajuns cât să scoată din mine toate resursele, toate luminile și umbrele și anumite calități de care altfel nu aș fi știut măcar. La nevoie, descoperim în noi izvoare uimitoare de energie, de imaginație, astfel încât să depășim bariere.

Momente dureroase pentru Andreea Marin

Sunt bucățică ruptă din mama și tatăl meu și suflare de la bunul Dumnezeu. Nu sunt lipsită de greșeli sau defecte, dar vreau să cred că, la finalul ecuației vieții mele, rezultatul este cu plus și că reușesc să compensez ce nu am înfăptuit cu toate intențiile mele bune pe care le am în tot ce întreprind, cu dorința și neoboseala mea de a clădi mereu, încă o cărămidă, încă una, așezate temeinic una peste alta, astfel încât mereu, atât cât e, să fie trainic, durabil, să nu se clatine când vântul este puternic și furtuna se întețește”, scrie Andreea Marin în cartea sa.

Vedeta se descrie ca fiind o persoană care urcă stânci abrupte și care este atentă de fiecare dată să aleagă creasta potrivită, fără a existat prea multe riscuri și calculându-și fiecare pas.

„Sunt Capricornul care urcă, urcă, sunt stânci abrupte uneori de stăpânit sub copite, dar caut să calc atent și să aleg creasta potrivită mie, risc, dar nu mă avânt fără gândul care m-ajută să știu că va exista și următorul pas. Cam așa sunt eu…”, se mai arată în cartea vedetei.