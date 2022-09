Anamaria Prodan a cerut președintelui Neftchi Baku să îl dea afară pe Reghecampf

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au avut o discuție aprinsă, vineri seară, la vila lor de la Snagov. La un moment dat au ajuns să se bată între ei. O persoană i-a surprins pe cei doi bătându-se în plină zi, iar Anamaria Prodan a trimis rapid filmarea respectivă la clubul de fotbal din Azerbaidjan, unde antrenează Laurențiu Reghecampf. În prezent, acesta riscă să fie dat afară de la Neftchi Baku.

Potrivit PlaySport, întregul scandal ar fi o strategie ascunsă a Anamariei Prodan pentru a-i murdări imaginea lui Laurențiu Reghecampf. Ea a fost cea care a lovit prima. Aceasta i-ar fi dat un pumn soțului ei, fiind la un pas să îi spargă retina deoarece purta un inel cu diamante. Din această cauză, Laurențiu Reghecampf a mers la spital pentru a i se elibera un certificat medico-legal.

Potrivit sursei citate anterior, Anamaria Prodan a decupat filmarea în care ea și soțul ei se băteau și a trimis-o prin Email, sâmbătă după-amiază, la Neftchi Baku. În acel Email, ea i-a cerut în mod explicit președintelui clubului de fotbal să îl dea afară pe Laurențiu Reghecampf. Momentan, clubul de fotbal din Azerbaijan nu a luat o decizie cu privire la Laurențiu Reghecampf, iar presa locală nu cunoaște detalii despre concedierea lui.

Anamaria Prodan spune că doar s-a apărat de Reghecampf

Anamaria Prodan a explicat că nu l-a agresat fizici pe Laurențiu Reghecampf, ci doar a încercat să se apere de el deoarece ar fi amenințat-o.

„Îmi pare rău de toți oamenii care sunt bagăți în acest scandal care nu este al lor. De copilul meu, de imaginea noastră, de munca mea, de absolut tot ce a putut să distrugă acest „bărbat” numit Reghecampf. Nu poți să vii acasă, să te apuci să dai, să bați finii, să intri cu forța, să rupi ușile la mașină la fini, să-i ameninți. Este mult prea mult ce se întâmplă! Reghecampf a pierdut controlul! Am mai tăcut, am mai înghițit, am mai făcut glume, am mai făcut o plângere, dar nu se poate. Nu putem să stăm să fim luați la bătaie.

(…) Nu ai cum să ridici tu mâna la mine, să mă târăști tu pe mine, să mă trântești la pământ. Păi eu ce era să fac? Toată lumea ”Vai, saracul Reghecampf e tumefiat.” Dar ce trebuia să fac? Să stau să mă bată Reghecampf să fie România multumiță?”, a declarat, sâmbătă seară, Anamaria Prodan, în cadrul unui interviu acordat pentru Realitatea Sportivă.