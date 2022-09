Brigitte Pastramă a început să se simtă extrem de rău la începutul acestei veri. Ulterior, vedeta a ajuns pe mâna specialiștilor, iar verdictul medicilor a șocat-o pe vedetă. Aceasta a aflat că i s-a dereglat o glandă la stomac și are un început de diabet tip 2.

Vedeta a ajuns de urgență la spital de două ori în această vară

Medicii i-au propus vedetei două variante, fie să recurgă la operație, fie să urmeze un tratament. Brigitte a ales să fie operată, însă primele săptămâni de după intervenție nu au fost deloc ușoare. Mai mult decât atât, vedeta a ajuns la urgențe din nou.

„Mi s-a dereglat o glandă care e pe stomac, am avut glicemia foarte mare, peste 300. Am avut două variante, fie să fac tratament, fie să mă operez. Se numește început de diabet tip 2. Nu am vrut să fac tratament deoarece bunicul meu din partea tatălui a murit de diabet (…), tatăl meu a murit tot de diabet, diabet de tip 2. A murit de diabet, a făcut blocaj renal.

Doctorul mi-a spus mie că eu sunt prima pe latură genetică. A fost un moment în care nu mă simțeam bine, nu mâncam aproape nimic, aveam stări de oboseală. Mi-am făcut niște analize mai ample, le-am dus la bun sfârșit, am fost luată de către doctorul curant la mai multe investigații și am decis că vreau să scap de problema asta, tatăl meu a făcut tratament și a murit, tratamentul poate să dureze toată viața”, a povestit Brigitte Pastramă, informează Spynews.

Recuperarea de după operație a fost la fel de complicată

Cu toate că a fost atenționată să consume doar vitamine și anumite piureuri, Brigitte Pastramă a considerat că poate consuma după intervenție și salată de vinete. Însă, acest lucru era total interzis. Imediat după ce a consumat vinete, vedeta a ajuns la spital de urgență, iar medicii s-au îngrijorat după ce au văzut valorile foarte proaste ale pancreasului.

„M-am operat, mi s-a scos glanda, iar acum sunt foarte bine. Una dintre efectele unei astfel de operații e faptul că o lună de zile nu poți să mănânci, pentru că ți se scoate o bucățică din stomac și ți se captează. Poți să mănânci doar anumite vitamine și piureuri.

Eu am încercat să mănânc salată de vinete care arăta ca un piure și am ajuns de urgență la spital și era să fac diabet de tip 1, pancreatită. N-am voie vinete, ceapă, maioneză, nici acum nu mănânc că m-am speriat foarte tare. Nu mai mănânc ardei, la ce sperietură am tras la trei săptămâni de la operație”, a mai declarat Brigitte Pastramă.