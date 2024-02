Mioara Roman și Petre Roman au împărțit o poveste de dragoste, ce a traversat mai mult de trei decenii. Deși erau considerați unii dintre cei mai solizi parteneri din lumea politică, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate în anul 2007. Fostul prim-ministru al României și-a refăcut viața alături de Silvia Chifiriuc.

În trecut, Mioara Roman descria căsnicia lor ca pe un angajament profund. Profesoara de limba arabă, traducătoare și jurnalistă, ea și-a construit o carieră impresionantă. Despărțirea de Petre Roman a fost o etapă importantă în viața sa. Îl considera „adevărata iubire” a vieții sale.

După divorț, a rămas o iubire mare între ea și fostul soț, una matură, dar care, din păcate, a fost umbrită de lipsa încrederii.

După despărțirea de Mioara, Petre Roman și-a refăcut viața alături de Silvia Chifiriuc. Despre fosta sa soție, politicianul a avut doar cuvinte la superlativ, însă a ales să păstreze în privat motivele care au dus la separare.

Pe parcursul timpului, Mioara Roman l-a criticat din cauza divorțului. Într-o emisiune TV, Petre Roman a vorbit deschis despre divorțul lor. A recunoscut că s-a îndrăgostit profund de Silvia Chifiriuc, cu care are un fiu.

„Mioara este o femeie cu foarte multe calități, atât intelectuale, cât și feminine. Am fost împreună și la bine și la rău până când n-am mai fost împreună. Altă explicație nu a mai fost necesară, deoarece toată lumea înțelege foarte bine cum e viața.

De la un moment încolo nu a mai fost așa. Asta însă nu reduce cu nimic ceea ce cred despre ea, despre calitățile ei.

E un om foarte capabil, o ziaristă excepțională, o mare vorbitoare de limbă arabă. Modul ei de a fi alături de mine nu mai era același pe care eu îl simțeam, dar de la mine să auziți ceva nepotrivit sau cât de cât negativ la adresa ei.

Cum e viața, mi-am pierdut mințile. M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia… nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele”, a explicat el.