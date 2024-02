Mioara Roman a provenit dintr-o familie înstărită. Ea a avut valoroase contribuții în jurnalismul radiofonic și a avut o carieră remarcabilă în domeniul traducerilor de istorie și civilizație arabă. Pe parcursul vieții sale, Mioara a strălucit în plan profesional, aducând contribuții semnificative în ambele domenii.

Cu trecerea anilor, Mioara a trebuit să înfrunte multiple probleme de sănătate, în special boala Parkinson. Aceasta i-a afectat semnificativ starea generală. Pentru a asigura cel mai bun îngrijire pentru mama sa, Oana Roman a decis să o interneze într-un centru dedicat persoanelor în vârstă. Aici, Mioara a primit tratament medical potrivit bolii sale.

Pe lângă boala Parkinson, Mioara Roman a trebuit să facă față și unei deteriorări neurocognitive și a trecut prin mai multe incidente vasculare cerebrale.

„A fost cea mai bună decizie pe care puteam să o fac pentru ea din două motive: să-i prelungesc viața și să-i prelungesc viața în demnitate.

Din păcate, aceste degenerări cognitive sunt foarte rapide, ele avansează foarte rapid, iar știința încă nu a descoperit nicio modalitate de a le ține în loc sau de a le da înapoi.

Lucrurile au evoluat rapid, din păcate. Dacă ea acum doi ani, un an și jumătate era bine, acum nu mai este același lucru. Prima oară am fost cu ea acum un an și opt luni într-un centru ca să o evaluăm”, mărturisea Oana Roman.