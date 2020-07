Andreea Esca a decis să iasă cu o declarație publică despre subiectul privind infectarea cu coronavirus. Reacția vedetei de la PRO TV vine la exact 10 zile după ce Capital.ro a scris în exclusivitate informația aflată pe surse că Andreea Esca a fost depistată pozitiv cu coronavirus. Știrea are titlul EXCLUSIV: Cutremur la PRO TV. Cea mai mare vedetă a postului, infectată cu coronavirus.

Înainte să iasă public la PRO TV și să dea detalii despre problemele sale de sănătate, Cosmin Stan a spus că Esca va lămuri toate întrebările care au planat în jurul acesteia în tot acest timp. Andreea Esca a declarat, luni seară, într-un interviu difuzat de PRO TV, că a fost infectată cu coronavirus, atât ea, cât și soțul ei și unul din copii.

„Da, am fost bolnavă de COVID-19, atât eu cât și soțul meu cât și unul dintre copii”, care a susținut că niciodată nu te aștepți să ți se întâmple ție.

Totul a pornit când a văzut că soțul ei a făcut febră foarte mare. „Am asociat simptomele cu o problemă gastrică la soțul meu”, a mărturisit vedeta PRO TV.

Cum și-a dat seama și ce simptome a avut

Simptomele la Andreea Esca au apărut după cinci zile. Aceasta a declarat că inițial a avut un test negativ. „Primul simptom a fost că mi-am pierdut mirosul. Găteam ceva și n-am mai simtit mirosul de usturoi ceea ce era foarte ciudat”, a continuat ea. Așa că a decis să facă testul din nou și a ieșit pozitiv. Vedeta PRO TV a spus că avea ”roșu în gât”, dar nu s-a speriat pentru că îl face frecvent.

Ea a povestit ce a urmat.

„M-am dus la spital, la Victor Babeș. În cazul soțului meu, lucrurile au fost mult mai grave. Nu are nicio boală cronică, nu fumează, face sport și nu face excese, dar a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei”, a spus Esca. „Plămânii lui au fost atât de afectați într-un timp atât de scurt și a ajuns la Terapie Intensivă foarte repede, unde a stat foarte multe zile”, a povestit ea.

Vedeta de la Pro TV a relatat că într-o dimineața, fiul său a sunat-o și i-a zis: „Mama, pe tata l-au dus la Terapie Intensivă. Nu înțelegeam cum este posibil să fie el atât de afectat. A avut nevoie și de ventilație mecanică. (…) Cât am put comunica cu el, îmi spunea: „Nu mai pot. Așa arată iadul”, a continuat Esca cu lacrimi în ochi.

Esca a mai spus că nu a luat legătura deloc cu soțul ei cât a fost în spital, iar el la ATI, și că de la etajul unde acesta era internat se auzea un om ”care implora Divinitatea și cerea ajutor” în continuu. Esca a mai spus că mușchii soțului ei s-au deteriorat foarte repede, că a slăbit 8 kilograme în câteva zile.

”Este incredibil cât de repede te poți deteriora de la o zi la alta de la acest nemernic de virus despre care știm atât de puține lucruri”.

Ea a arătat și de ce nu a făcut atâtea zile nicio declarație.

„Prioritar pentru mine a fost să ocup de sănătatea familiei mele. Nu mi se părea normal să dau declarații într-un moment în care eram panicată. Nu am fost în stare. De la spital și de înmormântare nu e nimic de spus”, a punctat Esca.

În plus, ea nu a știut să spună de unde a contactat virusul. Esca a exclus posibilitatea să fi luat Covid-19 de la petrecerea despre care s-a scris în presă, argumentul fiind că nicio altă persoană nu a mai fost depistată pozitiv. Este vorba despre lansarea hotelului de lux Novum, din stațiunea Olimp, unde mai mulți influenceri și vedete din București au petrecut, în interior, fără respectarea regulilor de distanțare sau ale celorlalte măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului.

Mesaj cutremurător legat de COVID-19

Ea a atras atenția cu privire la pericolul reprezentat de Covid-19. „Cred că acest virus se poate lua de oriunde și oricând. Noi chiar am încercat să ne protejăm”, a continuat Andreea Esca.

Întrebată de ce a participat la petrecerea cu pricina, Esca a susținut că evenimentul a fost în aer liber.

„Au fost luate toate măsurile pentru a fi în siguranță. Nu s-a ținut nimic în interior. Am purtat măști, dar și noi am avut momente în care am lăsat garda jos. A fost foarte rău că am făcut asta. Nu este momentul să lăsăm garda jos”, a punctat Esca. Vedeta PRO TV a spus că rezultatul, pentru ultimele teste, a fost negativ.

„Eu și Aris suntem bine, dar soțul meu trebuie să mai stea câteva zile în spital”, a spus Esca.

Șirul evenimentelor. Cum s-a aflat de Andreea Esca

Pe data de 9 iulie, la redacție s-a primit o notificare oficială de la compania PRO TV în care ni se pune în vedere, preventiv, să ne abținem „de la divulgarea, comunicarea publica si/sau reproducerea, indiferent de forma, format si/sau mediu (in materiale difuzate/postate/publicate pe internet, pe retelele de socializare, in programele serviciilor media audiovizuale, in publicatiile scrise sau online sau in oricare alte mijloace de comunicare detinute, administrate sau controlate cu orice titlu si in orice mod de dumneavoastra) a marcii, insemnelor si/sau denumirii subscrisei si/sau a imaginii, numelui si/sau starii de sanatate a salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei PRO TV, in legatura cu presupusa existenta a unor cazuri pozitive de COVID-19 in randul salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei ori membrilor familiilor acestora.”

Imediat, s-a luat în calcul posibilitatea ca notificarea să nu fi fost trimisă doar așa, din senin ci pentru că există posibilitatea ca cineva din cadrul trustului să fi fost depistat pozitiv. La nivelul conducerii, am dezbătut dacă și cum vom trata subiectul în cazul în care se va afla ceva. Am decis că este un subiect de presă și că îl vom trata jurnalistic, dar cu respectarea legislației GDPR, adică fără divulgarea numelui.

A doua zi dimineață, Capital.ro a aflat, pe surse, că Andreea Esca a fost depistată pozitiv cu coronavirus, astfel că am scris, în exclusivitate, știrea cu titlul EXCLUSIV: Cutremur la PRO TV. Cea mai mare vedetă a postului, infectată cu coronavirus.

Știrea a fost scrisă astfel încât să respectăm decizia postului de televiziune, pentru că suntem de părere că actul jurnalistic trebuie să respecte legislația în vigoare.

La câteva ore după publicarea știrii pe capital.ro, PRO TV a trimis o nouă notificare, în care ne transmitea să ștergem știrea de tot pentru că avea în ea elemente de identificare indirectă ale angajatului PRO TV la care făceam trimitere. Ne-am conformat în sensul că am făcut în așa fel încât, știrea, așa cum este și în forma actuală, nu mai are niciun element care să dea de înțeles că ar fi vorba despre Andreea Esca.

La foarte-foarte scurt timp după notificare, PRO TV a trimis un comunicat de presă în care a confirmat informația publicată în exclusivitate de capital.ro. Postul de televiziune admite într-un mesaj public că există cazuri de infectare cu Covid-19 printre angajați fără să spună despre cine este vorba.

Ulterior, libertatea.ro și G4Media publică informații despre petrecerea la care ar fi participat Andreea Esca și la care nu s-ar fi respectat normele de distanțare socială.