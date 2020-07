Exclusiv Capital

Așa cum a aflat în exclusivitate Capital este vorba despre una din cele mai cunoscute persoane din mass-media, care și-a început cariera în televiziune la ProTV de la începuturile postului de televiziune. Este persoana asociată automat cu imaginea ProTV.

Mai mult, conform surselor și soțul acesteia a fost depistat pozitiv și unul dintre copii, care, conform surselor, s-ar afla la ATI.

Cine este vedeta?

Din motive legale, Capital nu poate divulga despre cine este vorba, întrucât PRO TV a trimis ieri o notificare în care a specificat faptul că publicarea unor informații care folosesc date cu caracter personal încalcă legislația GDPR.

„Sa va abtineti de la divulgarea, comunicarea publica si/sau reproducerea, indiferent de forma, format si/sau mediu (in materiale difuzate/postate/publicate pe internet, pe retelele de socializare, in programele serviciilor media audiovizuale, in publicatiile scrise sau online sau in oricare alte mijloace de comunicare detinute, administrate sau controlate cu orice titlu si in orice mod de dumneavoastra) a marcii, insemnelor si/sau denumirii subscrisei si/sau a imaginii, numelui si/sau starii de sanatate a salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei PRO TV, in legatura cu presupusa existenta a unor cazuri pozitive de COVID-19 in randul salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei ori membrilor familiilor acestora,” se arată în notificarea trimisă către Editura Evenimentul și Capital.

Mai mult, în notificarea PRO TV scrie că „Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.” (Regulament 679/2016, legat de datele cu caracter personal).

„Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, viata privata, onoarea si reputatia, precum si dreptul la propria imagine,” scrie PRO TV.

Așadar, acesta este motivul pentru care Capital nu poate furniza numele vedetei de la PRO TV care a fost depistată cu COVID, însă vă putem spune că este vorba despre cel mai cunoscut prezentator al postului.