O emisiune promovată intens la Pro TV înainte de lansare va fi scoasă din grilă. Este vorba despre emisiunea „Love Island”, prezentată de Alina Ceușan. Show-ul era menit să concureze cu „Insula Iubirii” de la Antena 1, dar, cu toate că a reușit să câștige fani la început, audiențele au scăzut considerabil de atunci.

În emisiune au mai rămas 13 concurenți și marea finală era programată pentru luna decembrie. Cu toate acestea, emisiunea va fi întreruptă mai devreme. Mai întâi emisiunea a fost mutată pe portalul Voyo, dar în cele din urmă s-a decis scoaterea ei din grilă.

Chiar în cadrul unei ediții a emisiunii „Love Island”, s-a anunțat că au mai rămas doar două săptămâni de emisie, semn că emisiunea se va încheia înainte de termenul stabilit inițial.

Decizia are și un impact direct asupra prezentatoarei emisiunii, Alina Ceușan, care, pentru prima dată, s-a aflat în postura de a prezenta o emisiune de televiziune.

Prin urmare, cunoscuta influenceriță rămâne fără emisiune, deși, după cum mărturisea chiar ea, a trecut prin mai multe probe pentru a dovedi că este alegerea potrivită.

De altfel, una dintre cele mai bune prietene ale sale, Carmen Grebenișan, la rândul ei influenceriță, îi admira ambiția Alinei, care a fost nevoită să stea departe de soțul și de fiul său pe perioada filmărilor emisiunii de la Pro TV.

Și Carmen Grebenișan a petrecut luni bune departe de soțul său, atunci când a concurat la Survivor România. Mai mult, cele două prietene au participat împreună la emisiunea Asia Express de la Antena 1.

„Mi se pare că i se potrivește perfect job-ul de prezentatoare. Are mereu cuvintele la ea. Știe când să se oprească. Cred că i se potrivește perfect și sper să continue în anii următori tot în direcția asta. Copilul este cu ea acolo, dar nu este soțul. Nu poți să le ai pe toate în același timp.

Ai job și copil sau ai copil și soț … sacrificii! Și eu am făcut sacrificii. Am stat 8 luni plecată și am vorbit doar 5 minute în 8 luni cu soțul meu. Ăsta este adevărul.

A fost un sacrificiu și mi-l asum. Din punct de vedere fizic, s-ar putea să găsesc niște afecțiuni. Urmează să îmi fac niște analize”, a declarat Carmen Grebenișan pentru Playtech.