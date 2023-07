Anamaria Prodan a recunoscut că scandalul generat de divorț a afectat legătura dintre ea și Laurențiu Reghecampf, dar încă este alături de el atunci când are nevoie.

Anamaria Prodan încă îi dă mesaje lui Laurențiu Reghecampf

Impresara a dezvăluit că atunci când aude ceva rău de fostul ei soț îi dă mesaje de încurajare.

„Și acum vorbesc cu el prin mesaje și îi spun să se ridice după fiecare meci pierdut. Îi spun că e numărul 1, că e cel mai bun. Laurențiu ești numărul 1, nu există ca tine. Tu nu mai ai voie să greșești. Ridică-te, poți, ești numărul 1. Și chiar este. Așa îi scriu.

Când se întâmplă ceva rău cu fostul soț, rău, îi scriu. Mail, că e cel mai ușor, i-am învățat mail-ul. Mesajele alea rămân acolo pentru totdeauna. E cumva o modalitate de a mă ierta pe mine că nu am reușit. Mi-am cerut iertare tuturor față de care am greșit, față de care am greșit fără să vreau.

Am știut să îmi cer iertare și acum sunt asumată. Eram plină de regrete. Câteodată îmi doream răzbunare, voiam să fac rău, dar apoi mergeam la biserică și mă rugam, vorbeam cu duhovnicul meu.”, a spus aceasta în podcast-ul „Te ascult”, realizat de Ilinca Vandici.

Ce spune Prodanca despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf la Universitatea Craiova

Vă amintim că Laurențiu Reghecampf a revenit pe banca Universității Craiova, după ce Eugen Nicolae a fost demis. Anamaria Prodan a spus recent că aceasta este ultima lui șansă se a-și redresa cariera.

„Vreau să-i fie bine, pentru că e tatăl copilului meu. Dar e într-un declin cumplit, trebuie să o spunem. De la finală de Champions League e greu să te întorci în Azerbaidjan sau în România. Dacă acum nu îi iese, la Craiova, îi va fi foarte greu pentru cariera lui și pentru tot ce înseamnă Laurențiu Reghecampf.

Dacă acum nu câștigă campionatul sau dacă nu califică măcar în Europa League echipa, vor fi probleme mari. I-au lipsit, în ultima vreme, seriozitatea, liniștea, demnitatea, respectul. Ca antrenor, trebuie să fii un exemplu pentru toate generațiile pe care le crești. Când îți pierzi echilibrul, pierzi respectul jucătorilor, societății, și îți e foarte greu să-ți revii. Pentru Laurențiu e foarte greu să-și recâștige echilibrul, asta e părerea mea, sunt și puțin subiectivă, e corect.

E ultimul drum, nu poți să trăiești din amintiri. Are o capacitate fabuloasă, e unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România. Dar, dacă nu se trezește, nu va atenua căderea. Dimpotrivă, va ajunge pe fundul oceanului și de-acolo nu știu dacă te mai poți ridica. Noi, familia, ne rugăm pentru el, să-i fie bine.”, a declarat ea pentru GSP.