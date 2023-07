Anamaria Prodan, într-o nouă ipostază șoc

Cunoscuta impresară i-a uimit din nou pe urmăritorii săi de pe contul de Instagram. Cu o siluetă de invidiat, vedeta nu a rata ocazia să arate acest lucru într-o nouă fotografie, în care apare aproape goală la piscină.

La 50 de ani, sexy impresara rămâne în formă și nu ezită să își arate corpul perfect în fotografii. Ea a publicat în urmă cu puțin timp fotografia în care apare aproape goală pe marginea piscinei, postarea reușind să strângă rapid peste 2.000 de aprecieri.

În urmă cu ceva vreme, Anamaria Prodan a vorbit despre rețeta pe care o urmează pentru a se menține în formă. Ea a mărturisit că a început să aibă mai multă grijă de ea, a început să slăbească și să meargă la sală.

„Am început foarte tare să am grijă de mine. Am început să slăbesc, am început să merg la sală. Mănânc normal, puțin, regulat. Mă apropii de 50 de ani, fetele sunt mari, băieții cresc și trebuie să fie mândri copiii mei de mine.

Mănânc pește, salate, fructe de mare, câteodată carne, dar mănânc foarte puțin. Când sunt acasă, merg în fiecare zi la sală”, a declarat Anamaria Prodan în cadrul unei emisiuni TV.

Schimbare de look pentru impresară

Recent, vedeta a trecut pentru scurt timp și printr-o schimbare de look, după ce a mers la un salon de înfrumusețare. Anamaria Prodan a renunțat la părul drept și blond, optând pentru un breton și bucle lejere.

Probabil, vedeta a fost nevoită să își facă această schimbare de look, în contextul în care a primit rolul principal în comedia romantică „Complotul bonelor”, regizată de Iura Luncașu, care a devenit celebru datorită telenovelelor „Lacrimi de iubire”, „State şi Flacăra – Vacanţă la Nisa” și „State de Romania – Student la Sorbona”.

În film, Anamaria Prodan îl va avea ca partener pe Cristi Iacob, juratul reality show-ului „Te cunosc de undeva”.

Impresara este în culmea fericirii pentru că a visat din copilărie să fie actriță, iar acum, la 50 de ani, visul ei a devenit realitate. Rolul primit i se potrivește perfect pentru că filmul este o comedie romantică despre o femeie puternică.